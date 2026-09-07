Marlaska reitera que "a día de hoy" no hay ningún elemento "lógico" que señale a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este lunes que su departamento no recibió ninguna información sobre la presunta participación de gendarmes marroquíes en la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio y ha insistido de nuevo en que "a día de hoy" no hay ningún elemento que apunte a la intervención de Marruecos.

"A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hechos mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de otro estado, ni de agentes o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta", ha dejado claro el ministro en la rueda de prensa posterior de siniestralidad en las carreteras durante este verano.

En respuesta a tres preguntas sobre la entrada masiva de unas 72.000 migrantes los días 30 y 31 de julio, Marlaska ha negado que en fechas posteriores responsables de su departamento recibieran información de mandos policiales que apuntaran a la implicación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Marlaka sí ha admitido que, a raíz de la crisis migratoria de 2018 con un aumento de pateras en el Estrecho, comenzaron a celebrarse reuniones semanales presididas por la Secretaría de Estado con responsables de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional, policía marítima de la Guardia Civil y de la Dirección general de Exteriores.

En esos encuentros, ha explicado, se analizan datos y se exponen las previsiones a corto plazo y posibilidades de actuación, si bien ha aseverado que en ninguna reunión posterior a finales de julio señaló a las fuerzas de seguridad marroquíes.

"Hay indicios que tienen interpretaciones distintas y diferentes; hay que analizar todos los elementos concurrentes para determinar cuál de todos es al interpretación más lógica", ha explicado.

"La investigación se sigue desarrollando y trabajamos para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible. Los que no están para ayudar mejor que se queden en casa", ha enfatizado.

Marlaska también ha calificado de "bulo" la información que publica este lunes 'El Español' que señala que el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Lamas, ordenó excluir toda referencia a Marruecos del informe que este cuerpo elaborado a requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.