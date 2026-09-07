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España

El expresidente de Plus Ultra declara que asumió que el pago del 1 % iba para Zapatero

Efe
07/09/2026 13:22
El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en el centro Sola
El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en el centro Sola
EFE
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El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha declarado este lunes como investigado ante el juez que asumió que el pago de un supuesta comisión del 1 % de la ayuda pública que consiguió su aerolínea iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo.

Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, este empresario no ha explicado al magistrado qué labores concretas habría hecho Zapatero, puesto que no hizo un seguimiento, sino que estaba enfocado en el éxito de la gestión, por la que Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista, le pidió un 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea finalmente obtuvo en 2021.

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