Detienen a 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín Reduán (Efe)

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.

El incidente se produjo a última hora de la noche de este pasado sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

Según han informado fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.

Falta de autoridad

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) lamentó ayer los incidentes y aseguró que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo “porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente”.

La ATME ha exigido “de manera inmediata” el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como “profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas”.

“No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes”, añadió la organización de militares.

Esos 21 migrantes marroquíes detenidos en Ceuta por participar en el apedreamiento a una patrulla militar y a guardias civiles fueron devueltos a Marruecos tras reconocer su participación en los hechos y decidir voluntariamente retornar a su país.

Según han informado fuentes policiales, los 21 arrestados han sido trasladados a la frontera de El Tarajal, después del incidente.

Pelea en la playa

Además, un migrante, también de nacionalidad marroquí, resultó herido este domingo al recibir dos puñaladas durante una pelea con otro que estaba asentado en la mencionada playa del Trampolín, en Ceuta.

El incidente se produjo como consecuencia de una pelea entre dos migrantes por causas que no han sido esclarecidas, según han informado fuentes policiales. Uno de los migrantes recibió dos cortes con un arma blanca –presuntamente una navaja–, mientras que el segundo tuvo que ser atendido por un golpe en el ojo.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario, donde ha sido atendido de las heridas causadas durante la discusión. Las fuentes han asegurado que el número de situaciones conflictivas en esta zona se está incrementando en los últimos días como consecuencia del tiempo que estas personas llevan acampadas en la playa.

Balance de retornos

Más de 700 migrantes marroquíes de los que accedieron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio han abandonado de forma voluntaria la ciudad autónoma a lo largo de esta pasada semana.

Según han informado fuentes policiales, prácticamente cada jornada se produce el retorno de algunos migrantes que han permanecido este último mes viviendo en los montes, en las calles o en los acantilados de la ciudad.

La falta de un lugar para poder dormir, así como las noticias de que no serán regularizados ha motivado que muchas de estas personas hayan optado por abandonar la ciudad por el mismo lugar por el que entraron.

Más de 700 personas abandonaron la urbe de manera voluntaria esta pasada semana

Las mencionadas fuentes policiales han dicho que la cifra podría incrementarse a lo largo de las próximas semanas, sobre todo coincidiendo con las adversas condiciones meteorológicas en la zona, una situación que podría influir en la decisión de estas personas.

El Ministerio del Interior calcula que en la ciudad autónoma quedan unas 5.000 personas migrantes mientras que por su parte el Gobierno ceutí eleva esta cifra a 9.000 personas.

La mayor parte de estos migrantes están acampados en la playa del Trampolín o en las inmediaciones de la barriada de Loma Colmenar.

Paquete de recuperación

En este sentido, el Gobierno central trabaja para aprobar una resolución que permita acelerar los trámites para que Ceuta reciba once millones de euros en ayudas financieras aprobados el pasado mes de febrero dentro de un paquete global para la recuperación de infraestructuras en zonas declaradas afectadas por emergencias.

Según el Ministerio de Política Territorial el objetivo es que la ciudad pueda recibir de forma “inminente” la citada cuantía para lo que se va a acortar la tramitación de los fondos por catástrofes destinados a Ceuta.

Para ello se aprobará una resolución que permitirá adelantar las subvenciones sin esperar a la definitiva para el conjunto de los territorios en otras comunidades autónomas.

La convocatoria forma parte del paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2026, que declaró determinadas zonas del país, entre ellas Ceuta, como afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

El Gobierno acelera los trámites para que el enclave reciba once millones de euros en ayudas

Ceuta había presentado 23 proyectos por un importe de 22 millones, financiados al 50% por el Gobierno, que serán analizados esta semana, con un plazo de diez días para aportar documentación adicional si fuera necesaria.

Si se cumplen los plazos la instrucción podría quedar concluida este mes. Una vez culminados estos trámites, informa el Ministerio, la resolución de asignación de las subvenciones podría adoptarse en la primera quincena de octubre.

Los 23 proyectos comprenden obras en edificios y equipamientos públicos, actuaciones en playas, centros docentes, instalaciones deportivas, infraestructuras del ciclo integral del agua, taludes, cubiertas, alumbrado público, infraestructuras verdes y zonas forestales, así como diversas actuaciones de emergencia en conjuntos residenciales e infraestructuras municipales.

Junto a estas ayudas por catástrofes, el Ministerio de Política Territorial está acelerando también la tramitación de otras ayudas concedidas a Ceuta en materia de modernización y transformación digital de las administraciones locales.