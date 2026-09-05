El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para alojar a mil migrantes

Dos menores migrantes, en el campamento improvisado por los vecinos del barrio de El Príncipe en Ceuta Laura Rincón (Efe)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, firmó este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente.

Según fuentes del ministerio, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

La decisión del Ministerio se produce después de que este pasado viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta –controlado por la ciudad autónoma– votara en contra de que se llevara a cabo la instalación y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Instalación temporal

Dicha solicitud tenía por objeto “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, detalla la orden.

Además, indica que “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad”.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó no autorizar la solicitud “por resultar incompatible con la normal explotación del puerto” y elevó el expediente a Puertos del Estado, que ya ha emitido un informe.

El mismo concluye que la ocupación temporal puede “incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria”.

Razones de interés general

No obstante, considera que “concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto”.

Tras este informe y el análisis de otra documentación recibida, Transportes ha decidido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones. Según fuentes del Ministerio, debido a “la excepcionalidad de la situación en Ceuta”, el departamento ha tomado el mando y ha decido autorizar el uso de una parte de la zona de servicio que está ya abierta a la ciudad.

La orden concluye que “podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación” o “directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación”.

Informes

Por su parte, el Gobierno de Ceuta ha calificado como un “grave error” esta decisión del Ejecutivo central. En un comunicado, el Gobierno autonómico ha dicho que es un “grave error porque se trata de una infraestructura crítica y eso indican informes existentes”.

En opinión del Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas “esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los migrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, esa debe ser la prioridad”. El Gobierno ceutí ha insistido en que ese retorno “será la única forma de que Ceuta recupere la normalidad”.

Núcleos de población

En esta misma línea, los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han exigido la “paralización inmediata” de las obras para construir este nuevo espacio de acogimiento, cerca de estos dos núcleos de población.

En un comunicado conjunto, los colectivos vecinales manifiestan su “indignación y profunda preocupación” por la continuidad de las actuaciones y recuerdan el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria.

Según han señalado las asociaciones, la decisión fue aprobada con once votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Los representantes vecinales aseguran no comprender “por qué continúan los trabajos si la Autoridad Portuaria ha votado en contra de autorizar dicha ocupación” y se preguntan “cómo pueden seguir adelante unas actuaciones cuando el órgano competente sobre ese espacio ha dejado constancia oficial de su negativa”.

Las asociaciones recuerdan que llevan varios días manifestándose para mostrar su rechazo a la ubicación elegida para el embolsamiento y sostienen que las reivindicaciones de los vecinos “no pueden seguir siendo ignoradas”.

Vecinos y empresarios exigen la paralización inmediata de los trabajos iniciados en los muelles

A estas quejas se ha unido la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), que ha pedido al Gobierno que respete la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí.

A través de un comunicado, la CECE muestra su “respaldo firme y sin reservas” a la decisión de la Autoridad Portuaria y reclama al Gobierno y al resto de administraciones competentes que la respeten y que descarten cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.

La CECE entiende que la atención a la situación migratoria exige soluciones, pero cree que estas deben buscarse fuera de una infraestructura estratégica e imprescindible para el presente y el futuro económico de la ciudad y reitera el rechazo absoluto que ya había trasladado públicamente en los últimos días.

El último balance sanitario hecho público registra un total de 293 personas atendidas y 14 hospitalizadas

En cuanto a la situación de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo el dispositivo sanitario especial para atenderlas.

Según el último balance, la Atención Primaria y Atención Especializada han contabilizado 293 asistencias, con 14 hospitalizaciones.

Según ha informado el Ingesa, desde el pasado 31 de julio mantiene activado su Plan de Catástrofes Externas del Hospital Universitario de Ceuta en su Nivel 1, que corresponde a un escenario en que el centro sanitario aún puede dar respuesta a la situación con los recursos de los que dispone sin necesitar aumento de personal o recursos materiales.