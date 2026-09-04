El PPdeG acusa a Pedro Sánchez de no admitir su “sumisión a Marruecos”

Varios migrantes duermen en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar en Ceuta Reduán (Efe)

El portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, censuró este viernes la gestión de la crisis migratoria de Ceuta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de “sacudirse culpas” y de difundir teorías “conspiranoicas” para no admitir su “sumisión a Marruecos”.

En una rueda de prensa en la Cámara gallega con motivo del inicio del curso parlamentario la próxima semana, Pazos Couñago se refirió a la comparecencia del presidente ante el Congreso, en la que consideró que el sentido de Estado “volvió a brillar por su ausencia”.

"Huir de sus responsabilidades"

“Sánchez escogió huir de sus responsabilidades. Volvimos a ver a un presidente que no se entera o no se quiere enterar de lo que pasa, que se sacude las culpas.

Un presidente incapaz de tomar ninguna decisión firme y que prefiere difundir bulos y teorías conspiranoicas antes que asumir la realidad”, denunció, en referencia a las declaraciones en las que apuntaba a injerencias de Israel y Rusia, entre otros. Sus afirmaciones “frívolas e irresponsables”, continuó, demuestran la “sumisión de Sánchez a Marruecos”.

Para Pazos Couñago, Sánchez está solo, “retratado dentro de su Ejecutivo, sin apoyos e inhabilitado” para solucionar la crisis y presidir un país.

“Más de un mes después del inicio de la crisis, seguimos sin respuestas. Lejos de generar tranquilidad, lo que produce en la ciudadanía es indignación, incerteza e inseguridad”, señaló.

Frente a la “parálisis” de Moncloa, aseveró, el PPdeG seguirá “donde siempre ha estado: al lado de las personas, las instituciones y la defensa de la igualdad de todos los territorios”.

La cara drmática

En esta línea, Pazos Couñago aprovechó para trasladar su solidaridad con el pueblo ceutí y recordar que, “por encima del debate político”, hay 141 fallecidos. “Es una realidad que no podemos obviar; la cara más dramática e intolerable de la situación”, señaló.

Asimismo, se refirió a las manifestaciones del miércoles ante una “causa común que, lejos de dividir, suma”.

Preguntado por la presencia de Vox en estas concentraciones, defendió que todos tienen cabida, siempre que cumplan dos premisas.

Por una parte, que quisieran mostrar su compromiso con el pueblo ceutí y, por otra, que lo hiciesen pacíficamente y con respeto. En este extremo insistió al ser preguntado por los detenidos y por los insultos que se profirieron en algunas de esas concentraciones.

“Lo que pido y solicito es que todo el mundo acuda en actitud pacífica. Lo que se salga de ahí no cuenta con el respaldo de mi partido”, aseveró, condenando este tipo de hechos. Aprovechó también para solidarizarse con los periodistas agredidos, “situaciones intolerables”.

Clave autonómica

Por otra parte, en clave autonómica, se mostró muy crítico con el BNG y el PSdeG. “No hay duda de quién se quedó solo y aislado y quién goza del apoyo mayoritario del pueblo gallego.

El refrán dice que ‘mejor solo que mal acompañado’ y la calle demostró que no estamos solos y quienes escogieron malas compañías”, apuntó.

Con esa fórmula se refirió a la reunión entre BNG y EH Bildu esta semana. “La realidad no admite matices: el PPdeG al lado de los ciudadanos de Ceuta y el BNG prefería estar con los herederos de ETA. Esa es la verdadera foto fija de la actualidad política de esta semana y el mejor reflejo de dónde están situadas las prioridades de cada uno”, afirmó.

A esto suma que el PSOE se haya negado “en redondo” a participar en las concentraciones. En otras comunidades, apostilló, algunos cargos sí acudieron “por dignidad institucional”. “Los socialistas gallegos demostraron que su prioridad es la obediencia ciega a Madrid”, afeó.

“Sorpresa”

Precisamente preguntado sobre el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, que acusó al PP de “subir el nivel de confrontación” sobre estos temas, Pazos Couñago reconoció su “sorpresa”.

“¿Defender la españolidad de Ceuta es confrontar?, ¿pedir que se atienda la situación de abandono de los ceutíes es confrontar?, ¿está confrontando el representante socialista en Ceuta cuando acude a las concentraciones, cuando pide recursos y la presencia del Estado?”, se preguntó.

“Denunciar lo que pasa no es confrontar”, continuó, “es pedir soluciones a un problema que cada día se vuelve más grave, a una situación que se alarga más allá de lo razonable”, concluyó.

Rechazo

Por su parte, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, llamó a que los españoles se movilicen para “echar” a Pedro Sánchez, igual que en las multitudinarias concentraciones de apoyo a Ceuta: “Vamos a coger toda la fuerza de la rabia y de la esperanza”.

Feijóo, que participó en el inicio del curso político del PP de Málaga junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, dedicó casi la totalidad de su discurso a la situación de Ceuta y consideró que “cada día está más claro” que España “tiene ganas” de expresar su rechazo a Sánchez.

Denunció que el presidente exponga en el Congreso que a España le puede “volver a pasar lo mismo cualquier día” y que diga que es un país “vulnerable”, sin Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin “capacidad para defenderse”, algo que calificó como “lo más irresponsable que puede hacer un presidente del Gobierno, que es hundir a su país”.

Feijóo llama a movilizarse para “echar” al presidente con la fuerza “de la rabia” por la ciudad autónoma

Feijóo lamentó que Sánchez acredita que no es un país seguro y que “no se entera cuando le invaden 80.000 personas de otro país”. Además insistió en que el Gobierno “tenían los avisos y los ignoraron deliberadamente”, y les advirtió de que “todo se sabrá”, de que habrá “consecuencias políticas y judiciales” y de que los españoles los van a echar en las urnas.

El popular consideró que al jefe del Ejecutivo “le sobra el Congreso, el Senado, los medios, la Justicia, la Policía, la Guardia Civil, Ceuta y hasta el rey”. Opinó que lo único que Sánchez tiene claro es que Marruecos “no tiene nada que ver”.

En cuanto a la llamada “clandestina” a la embajadora de Marruecos, destacó la “vergüenza” porque “era mentira”, ella no estaba en España y la reunión fue del ministro de Exteriores con el encargado de negocios, lo que tildó de “ridículo”.

Feijóo cree que Sánchez es el presidente “que más le conviene a Marruecos”, se comprometió a que si gobierna hará una política “que está cuando hace falta” y lanzó un aviso a los socios del Gobierno y a los dirigentes del PSOE, a quienes acusó de ser “la marca blanca de esta decadencia” y de mantener a Sánchez, respectivamente.