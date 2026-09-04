Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Begoña Gómez reclama ser absuelta porque no actuó con "ánimo de enriquecerse" ni se "apropió" del 'software' de la Complutense

Otr Press
04/09/2026 15:36
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ser absuelta de cara a su juicio, ya que asegura que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió" del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo ha expuesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añade que tampoco "destinó a usos privados" el 'software' de la UCM, como sostiene la acusación popular liderada por Hazte Oír.

Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, en un evento con el Papa León XIV en la Sagrada Familia

La acusación reduce a 13 años su petición de cárcel para Begoña Gómez y que Pedro Sánchez testifique en el juicio

Más información

Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias, por los que Hazte Oír reclama 13 años de prisión para ella, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, al terminar la investigación.

La esposa del presidente señala que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la UCM.

Y asevera que la Universidad "no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro", por lo que su actuación como codirectora de cátedra "fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

01 septiembre 2026Coches aparcados en las percebeiras por las obras en Labañou

Los dueños de As Percebeiras estudian vallarlo para impedir el aparcamiento irregular
Abel Peña
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez

Begoña Gómez reclama ser absuelta porque no actuó con "ánimo de enriquecerse" ni se "apropió" del 'software' de la Complutense
OTR Press
El ideal gallego

Los patinetes eléctricos pueden volver a entrar en los trenes de Renfe
EP
La corporación municipal, en un pleno antes de verano

El BNG urge a la alcaldesa de A Coruña una explicación sobre los cambios en la comisión del Pepri y el PP, sobre obras
EP