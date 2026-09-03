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España

Más de 80 muertos en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Efe
03/09/2026 11:52
Cayuco Canarias15 DICIEMBRE 2023;EL HIERRO;PATERA;AFRICA;CAYUCO;ASISTENCIA SANITARIA;MIGRANTES;MIGRACIÃNEuropa Press15/12/2023
El barco de Salvamento se vio obligado a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados
Europa Press
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Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva después de 26 días en el mar, cuando solo quedaban a bordo 44 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles sobre las 18.40 horas (hora insular) a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.

El barco de Salvamento se vio obligado a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar, con fuerte oleaje, y a la urgencia por ofrecer ayuda médica a los supervivientes.

"Eran auténticos cadáveres en vida, como zombies. Se desplomaban, no se sostenían. La mayoría tenía alucinaciones, alguno incluso trataba de golpearnos", ha contado a EFE uno de los rescatadores.

Los marineros de la Urania contabilizaron a bordo del cayuco cinco fallecidos, todos de varones, pero sin descartar que hubiera alguno más, porque era de noche, la embarcación tenía el fondo lleno de agua y las olas la golpeaban constantemente contra su casco.

La oenegé española Caminando Fronteras asegura que la Guardia Civil le ha confirmado que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que, según sus datos, partió el 7 de agosto desde Gambia con 127 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Esas cifras concuerdan con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Durante el regreso de la Guardamar Urania hacia Gran Canaria, Salvamento Marítimo tuvo que enviar un helicóptero para que evacuara de emergencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria (dos al Doctor Negrín y uno al Insular), dado su precario estado de salud.

Los demás llegaron sobre las 3.30 a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. De hecho, miembros del equipo humanitario que los ha atendido han contado a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia.

Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.

El 112 de Canarias precisa que seis de ellos han sido hospitalizados con cuadros de deshidratación y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua del mar. Además, dos de los ingresados presentaban traumatismos.

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