¿Qué suponen las propuestas de Sánchez sobre la Unión Europea para Ceuta y Melilla?

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que solicitará a Bruselas que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas de la UE, su inclusión en la unión aduanera europea y su representación permanente en el Comité de Regiones de la Unión Europea.

A continuación se explican las claves de estas tres propuestas y sus implicaciones.

¿Pueden Ceuta y Melilla ser reconocidas como regiones ultraperiféricas?

En la UE hay actualmente 9 regiones reconocidas oficialmente como ultraperiféricas (RUP), pertenecientes a solo tres Estados miembros: Canarias, en España; Azores y Madeira, en Portugal; Guadalupe, Martinica, San Martín, Guayana Francesa, Reunión y Mayote, en Francia.

Para que un territorio pase a tener estatus de RUP es necesario un procedimiento legislativo complejo que incluye una enmienda al Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), y que requiere de la presentación de una propuesta a la Comisión Europea, una consulta al Parlamento Europeo y la aprobación por unanimidad de los Veintisiete.

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El citado tratado establece una serie de "condicionantes estructurales y permanentes" que deben cumplirse para obtener esa designación: gran lejanía de territorio continental, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos, y dependencia económica.

El reconocimiento como RUP conlleva un estatus preferente dentro de la UE que incluye el acceso a una mayor cofinanciación con fondos europeos, asignaciones de partidas especiales (los fondos FEDER RUP y otros fondos agrícolas y pesqueros específicos al margen de la Política Agraria Común) o la posibilidad de mantener regímenes fiscales y aduaneros propios.

¿Pueden integrarse en la unión aduanera?

Ceuta y Melilla no forman parte de la unión aduanera de la UE, que se creó en 1968 y actualmente comprende a sus 27 Estados miembros con la excepción de algunos territorios de los mismos, por ejemplo la danesa Groenlandia.

Esta establece un área de libre comercio por la que todos sus miembros aplican los mismos aranceles a las mercancías importadas desde terceros países y, una vez estas entran en el territorio de la unión, pueden circular de un país a otro sin pagar derechos de aduana ni someterse a controles adicionales.

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Pese a estar fuera de la misma, los productos originarios de Ceuta y Melilla que se importan en el territorio aduanero de la UE, así como los originarios de ese territorio que se importan en las ciudades autónomas, están exentos de derechos de aduanas desde la misma adhesión de España al club comunitario.

Además, desde el año 2000 existen reglas de origen preferencial por las que los productos de Ceuta y Melilla cuentan con exenciones o reducciones arancelarias en su comercio con el resto de la UE, y en la mayoría de acuerdos comerciales entre la UE y terceros países se prevé que las exportaciones e importaciones de esas ciudades autónomas reciban el mismo trato que las de la unión aduanera.

El tratado de adhesión de España ya prevé que Ceuta y Melilla puedan incorporarse al territorio aduanero si España lo solicita, en cuyo caso la Comisión Europea debería presentar una propuesta que tendría que ser aprobada por los Estados miembros por unanimidad.

Este procedimiento ya se utilizó para que Canarias, que inicialmente también había quedado fuera de la unión aduanera, se sumase a la misma en 1991.

¿Pueden tener presencia fija en el Comité de Regiones de la UE?

Las dos ciudades autónomas españolas no han contado hasta ahora con ninguna presencia en el Comité de Regiones de la UE (CDR), un órgano de carácter consultivo donde están representadas las administraciones regionales y locales de los Veintisiete.

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La composición de las delegaciones nacionales en el CDR, que cuenta con 329 escaños, se decide a nivel de cada Estado miembro. España cuenta con 21 puestos titulares, de los cuales 17 han representado tradicionalmente a comunidades autónomas y cuatro a municipios vía la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), anunció la semana pasada que cedería su puesto en el CDR a Ceuta. España puede proponer cambios en su representación en el CDR, que debe ser aprobados formalmente por el Consejo y sin que esta iniciativa pase por el Comité, según explicaron fuentes de este organismo.