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España

Feijóo: "La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía"

Efe
03/09/2026 11:49
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de Dirección del partido, este lunes, en Madrid. EFE/ Tarek /Partido Popular/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de Dirección del partido, este lunes, en Madrid
EFE
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una operación que "salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello".

Feijóo, durante su réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta, ha recalcado que una relación bilateral estable y constructiva, refiriéndose a Marruecos, "no se protege ocultando los hechos ni obviando la respuesta firme y proporcional que una nación soberana debe dar ante las sospechas de esta gravedad".

Pero ante este posible acto de "guerra híbrida" como el sucedido en Ceuta, ha reprochado a Sánchez que se haya quedado de "brazos cruzados".

Feijóo ha prometido recuperar la política "firme y sensata" con Marruecos, y buscar una relación "leal" en la que quede claro que Ceuta y Melilla son España. No es una cuestión negociable, ha dicho. "España no subcontrata su soberanía a nadie".

Además, ha garantizado que si gobierna "nunca habrá una sombra de duda sobre la libertad" del presidente del Gobierno, en referencia al presunto espionaje de los móviles de Sánchez y de sus ministros con el sistema Pegasus.

Al respecto, el líder de los populares ha preguntado a Sánchez: "Qué documento o conversación había en su teléfono para que se comporte de esta manera, por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe Marruecos de usted".

Feijóo ha concluido su intervención afirmando que "ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional".

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