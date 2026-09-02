Sánchez agradece a Ceuta su "serenidad" y promete todos los recursos para recuperar la normalidad

Pedro Sánchez, en un encuentro EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha difundido un vídeo en redes sociales felicitando a Ceuta por su festividad oficial y agradeciendo a los ceutíes su "serenidad" y "responsabilidad" en la crisis producida tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes el pasado 30 de julio, a la vez que ha prometido todos los recursos a disposición del Estado para "recuperar la plena normalidad" en la ciudad autónoma".

En su mensaje, en el que no menciona a Marruecos ni la entrada masiva de migrantes, sólo "lo ocurrido los días 30 y 31 de julio", Sánchez admite que los ceutíes afrontan "unas circunstancias especialmente difíciles" y que esta "crisis tan compleja" ha puesto al límite la capacidad del Estado. "Hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente", reconoce.

Eso sí, asegura que el Gobierno está movilizando todos los recursos a su alcance para que Ceuta recupere cuanto antes esa plena normalidad y ha mencionado en concreto los 309 millones aprobados por el Consejo de Ministros para apoyar empresas y negocios de la ciudad autónoma.

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La prioridad, sacar a la gente de las calles

Según ha explicado, la prioridad del Gobierno es "sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen".

"En un día como hoy quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad que habéis demostrado durante estas semanas tan difíciles. Estoy seguro de que el próximo año lo celebraremos con una Ceuta más fuerte, más próspera y mejor preparada para el futuro", ha remachado.