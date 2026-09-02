Miles de personas se manifiestan en Ceuta en defensa de la ciudad por la crisis migratoria

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España EFE/Reduan

Miles de personas se manifiestan esta tarde por las calles de Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.

La manifestación, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', ha comenzado en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrerá las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

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Los participantes, entre los que se encuentran vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portan numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

La movilización se desarrolla en una jornada especialmente significativa para los ceutíes, al coincidir la celebración del Día de Ceuta con una convocatoria de respaldo que se ha extendido a otros puntos del territorio nacional.