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España

Miles de personas amparan a la ciudad autónoma por todo el país

Las movilizaciones auspiciadas por la FEMP defienden la integridad territorial del país entre críticas al Gobierno central

Efe
02/09/2026 22:54
Vista general de la plaza de Cibeles en Madrid durante la concentración de este lunes de apoyo a Ceuta
Vista general de la plaza de Cibeles en Madrid durante la concentración de este lunes de apoyo a Ceuta
Fernando Villar (Efe)
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Miles de personas han salido este miércoles a la calle en todo el país para mostrar su apoyo a Ceuta en concentraciones convocadas ante los ayuntamientos y en las principales plazas de cada municipio, movilizaciones protagonizadas por los gritos contra el Gobierno.

 Las banderas españolas y ceutíes predominaron en las movilizaciones, entre lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” e insultos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

 Miles de ceutíes recorrieron en el Día de Ceuta las calles de la ciudad autónoma mientras en el resto de España se sucedían a las 20.00 horas las concentraciones en defensa de su españolidad y de la integridad territorial del país, con la madrileña plaza de Cibeles como punto central.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se sumaron a esa movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participaron 50.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid.

 Pero también fueron miles las personas que se congregaron en Zaragoza, Palma, Valencia, Sevilla, Santander, Murcia, Cáceres, Badajoz o Cartagena, además de numerosas ciudades de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.

 “Ceuta somos todos”, clamó desde la tribuna de oradores de Cibeles el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía la dimisión del Gobierno y dirigentes de su partido se repartían por toda la geografía nacional para participar en las distintas movilizaciones organizadas.

 Desde Jerez, ciudad de la que es alcaldesa, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, reivindicó el “apoyo a Ceuta y a España”.

Contra el racismo

 Además de la concentración en Cibeles, Madrid vivió una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso y una más pequeña en la plaza de Callao, bajo el lema "Paremos los pies al racismo", en la que participaron dirigentes de Podemos e Izquierda Unida.

 Irene Montero, eurodiputada de Podemos, recordó que los migrantes que están malviviendo en una playa ceutí “son seres humanos” y acusó al Gobierno de mentir porque “todo el mundo sabe que Marruecos está metido hasta las cejas en esto”.

 En Barcelona, separadas por un amplio dispositivo policial, la plaza Sant Jaume acogió también dos concentraciones de signo contrario, una con el lema “No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal” y la convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta. 

Por la mañana, diversos consistorios socialistas celebraron sus concentraciones a las puertas de los ayuntamientos para apoyar a Ceuta sin sumarse a las concentraciones convocadas por la FEMP, a las que el PSOE decidió no sumarse al considerarlas partidistas. 

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