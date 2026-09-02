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España

La jueza de Catarroja eleva a 232 las víctimas mortales que dejó la dana de 2024

Efe
02/09/2026 15:49
Una imagen referencial de la dana que arrasó Valencia en octubre de 2024
Archivo El Ideal Gallego 
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La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha elevado a 232, una más de la cifra oficial que había hasta ahora, el número de víctimas mortales que dejó la catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

La última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

La mujer fue rescatada por los bomberos y algunos vecinos sobre el mediodía del día siguiente al de la barrancada, el 30 de octubre, y fue trasladada hasta una residencia del mismo municipio, donde pudo ser reanimada.

Con posterioridad fue evacuada en ambulancia hasta el Hospital de La Ribera (en Alzira), donde falleció finalmente el 6 de noviembre de ese mismo año.

Carlos Mazón

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El auto en el que se incluye esta nueva víctima mortal en el sumario de la causa judicial abierta por esta tragedia, notificado este miércoles a las partes, recoge un informe forense según el cual la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica que necesitaba, provocada por la dana, actuó “como un factor desencadenante de la descompensación respiratoria aguda que motivó el ingreso hospitalario” de la mujer.

La magistrada concluye que existe una “relación de causalidad”, derivada de esa interrupción del suministro de oxígeno, que conlleva “ineludiblemente” a incluir a esta fallecida como víctima de la dana “objeto de la investigación en las presentes diligencias previas”.

La resolución no es firme, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de modo que puede ser recurrida en reforma y/o apelación.  

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