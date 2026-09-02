Feijóo exige a Sánchez que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos

Feijóo (i), hace una declaración en el marco de su asistencia al acto institucional del Día de Ceuta este miércoles EFE/David Mudarra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha remarcado: "Lo sabía y lo tapó", al tiempo que le ha exigido que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.

En declaraciones a los medios tras asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta en la ciudad autónoma, el líder del PP ha señalado que Sánchez y su Gobierno no están en condiciones de proteger la seguridad de España y que la "única salida" es ir a las urnas para dar la voz a los ciudadanos.

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Feijóo ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones y para "anunciarle medidas de respuesta iniciales" y ha pedido que Exteriores llame a consultas al embajador de España en el país vecino para evaluar las medidas más adecuadas.

El presidente del PP ha indicado que después de conocerse el informe de la Policía publicado este miércoles por 'El Español' es evidente que el Gobierno conocía y tenía información "antes de la invasión" de Ceuta y por ello es necesario pedir explicaciones a Marruecos.

Sobre qué respuesta dar una vez ofrecidas dichas explicaciones no ha querido adelantar más, porque el PP, ha subrayado, es un "partido de Estado".

El líder de los populares, quien ha comparecido acompañado por el presidente de Ceuta, Jesús Vivas, ha traslado su apoyo a la Policía Nacional, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia. "Ellos sí cumplieron sus obligaciones", ha dicho sobre su papel en la crisis de Ceuta.

Quien no lo hizo, ha añadido, fue el Gobierno, que tuvo, según ha indicado, "avisos reiterados" los días 27, 28 y 29 de julio y despreció "todos los informes", por lo que "son responsables de las consecuencias dramáticas, que han sido la muerte y la invasión".

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Se ha preguntado en qué cabeza cabe que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta -en referencia a la remitida al director general de la Policía por el citado informe- y que se "cuestione públicamente" los instrumentos de seguridad de una nación, "desprotegiéndola".

Para Feijóo, lo que está ocurriendo es que mientras la Policía protege a la nación, el Gobierno está "más preocupado por salvarse a sí mismo y por proteger a Marruecos".

Orquestado por Marruecos

Ha subrayado que el "ataque sufrido" el 30 de julio no fue un movimiento migratorio espontáneo. "Parecía evidente y por las informaciones que han trascendido (...), la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos".

El líder del PP ha afirmado además que su partido no va a parar hasta que quien "dejó vendida a Ceuta" pague sus responsabilidades judiciales y ha dicho comprender el "hartazgo y desesperación" de los ceutíes y el resto de españoles.

A todos ellos les ha asegurado que no están solos y que "cientos de miles de españoles" van a salir esta tarde a la calle, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias, "a decir muy claro y muy alto que Ceuta no se abandona, no se vende y no se entrega".

Ha lanzado además un mensaje a los alcaldes y concejales socialistas "a quienes su partido les ha pedido que no vayan" para que "piensen en conciencia lo que es mejor para su país".