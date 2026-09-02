Albares ve inaceptable que países de UE "ayudaran a amplificar desinformación" sobre Ceuta

Migrantes siguen concentrados en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta este miércoles con la esperanza de conseguir una plaza en un nuevo centro de acogida EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este miércoles inaceptable que Gobiernos europeos "ayudaran a amplificar la desinformación" sobre la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

"Nos estamos enfrentando a amenazas diversas y sobre esto hablaré muy claramente dentro de la sala. Tenemos amenazas híbridas, tenemos desinformación; a todo ello hay que enfrentarse, y lo que no es aceptable es que haya Gobiernos europeos que hayan ayudado a amplificar la desinformación que se produjo en torno a Ceuta", declaró a EFE Albares a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

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Durante el encuentro, celebrado bajo presidencia irlandesa de la UE en un club de golf de lujo al sur de Dublín, Albares pedirá a sus homólogos de la Unión Europea solidaridad y más financiación para reforzar la frontera terrestre sur de la UE que constituyen Ceuta y Melilla.

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"La Unión Europea, en estos momentos en los que se enfrenta a tantos desafíos, necesita unidad y solidaridad, sin solidaridad no existe", recalcó, ya que España "es un país que siempre ofrece solidaridad".

En ese sentido, enumeró situaciones que han reclamado previamente el apoyo de los socios europeos, como el caso ayer de Alemania con las pruebas que presentó sobre un ataque híbrido de Rusia en Leipzig, el desafío migratorio que afrontaron los países del este de la UE en 2021 desde Bielorrusia, la invasión rusa de Ucrania desde 2022, la crisis migratoria de 2023 en Lampedusa, o las recientes "presiones inaceptables" sobre la integridad territorial de Dinamarca por Groenlandia.

"Por eso, hoy en la sala, dejaré muy claro que lo que España espera es la misma solidaridad de todos sus socios con la frontera terrestre sur de la Unión Europea que la que tenemos con cualquier otra frontera. La frontera sur de la Unión Europea es tan importante como la frontera este", enfatizó.

"La única frontera terrestre que tiene Europa con África en el sur está en Ceuta y Melilla", destacó Albares, que aprovechó para felicitar a los españoles en la ciudad autónoma el Día de Ceuta.

El ministro español aseguró asimismo que la integridad del espacio sin fronteras Schengen de la UE "en Ceuta está completamente garantizado".

"Tenemos que hacer también una reflexión ahora que nos dirigimos a una nueva financiación europea, a un nuevo presupuesto multianual europeo, sobre cómo reforzar esa frontera terrestre sur, que es la frontera más desigual del planeta en Ceuta y en Melilla", agregó.