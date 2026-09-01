El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Inmigrantes en Ceuta EFE

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este martes que la "inmensa mayoría" de los migrantes que permanecen en la ciudad -unos 5.000 según Interior y entre 8.000 y 9.000 según el Gobierno ceutí- serán devueltos a Marruecos.

En una comparecencia de prensa, el delegado del Gobierno ha señalado que esta devolución se producirá porque "la mayor parte" no tiene derecho a la protección internacional de asilo, sino que se trata de personas que han abandonado su país por razones económicas.

El Ministerio del Interior ha trasladado estos días a Ceuta a 11 personas para agilizar los procedimientos administrativos -conocido como triaje- y proceder a la devolución a su país de origen.