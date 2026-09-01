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España

El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Efe
01/09/2026 20:13
CEUTA, 31/08/2026.- Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar donde hace casi dos semanas, se habilitó un campamento temporal para realojar a los migrantes pero de momento no es posible ya que no hay suficientes espacio para montar más carpas militares en la mencionada explanada. El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos. EFE/Reduan
Inmigrantes en Ceuta
EFE
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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este martes que la "inmensa mayoría" de los migrantes que permanecen en la ciudad -unos 5.000 según Interior y entre 8.000 y 9.000 según el Gobierno ceutí- serán devueltos a Marruecos.

En una comparecencia de prensa, el delegado del Gobierno ha señalado que esta devolución se producirá porque "la mayor parte" no tiene derecho a la protección internacional de asilo, sino que se trata de personas que han abandonado su país por razones económicas.

El Ministerio del Interior ha trasladado estos días a Ceuta a 11 personas para agilizar los procedimientos administrativos -conocido como triaje- y proceder a la devolución a su país de origen.

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