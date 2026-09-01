El Ejecutivo movilizará 309 millones con diversas medidas de apoyo a Ceuta

Trabajadores humanitarios atienden a menores migrantes en Ceuta Reduán (Efe)

El Consejo de Ministros dio este lunes luz verde a un real decreto con medidas urgentes para apoyar y dinamizar la economía de Ceuta que supondrán movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año.

Según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el objetivo es “dar confianza y tranquilidad” a la ciudad tras la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanece en la ciudad.

Tal y como detalló Economía, de esos 309 millones, equivalentes al 16% del PIB de la ciudad autónoma, la mayor partida, con 118 millones, se destinará a menores y atención humanitaria. Por otro lado, 21 millones irán a servicios esenciales (sanidad, educación, justicia y agua); 90 millones, a seguridad; y 80 millones, a ayudas a empresas y trabajadores.

Comercio y turismo

De esa última partida, 36,6 millones serán ayudas directas, 14 millones irán al comercio y el turismo, doce millones irán a medidas de alivio fiscal y otros 12,2 millones a bonificar cuotas a la Seguridad Social.

También habrá una línea de avales ICO por hasta 50 millones. Ayudas directas a empresas y bonos al consumo. Al detalle, los 36,6 millones irán en un fondo de ayudas directas a los 2.600 autónomos y las 1.400 empresas de Ceuta, que podrán solicitar a partir del 14 de septiembre en la página web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de que los pagos se inicien en octubre.

En virtud de este fondo, “muy parecido” al que se puso en marcha tras la dana, los autónomos recibirán 5.000 euros en ayudas, y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

Además, el decreto destina 14 millones para revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, que serán gestionados por la Cámara de Comercio, y que permitirán poner en marcha medidas como una reducción del transporte para no residentes o un bono al consumo.

Este bono supondrá que el Estado aportará 25 euros por cada 100 de gasto, de manera que el cliente gastará 75 euros, pero el comercio recibirá los 100 euros, explicó Cuerpo.

A esto se suman medidas de dinamización del comercio y el turismo con programas del ICEX y Turespaña (dos millones) y, en materia laboral, la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100% para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5%.

El vicepresidente económico aseguró que con esta inyección de liquidez, que supera la estimación de pérdidas que habían hecho algunas entidades como la Cámara de Comercio, el Gobierno seguirá “trabajando para cerrar por completo las brechas” que mantiene la ciudad autónoma respecto al resto del país.

Permanencia

Así, habrá medidas que se aprueban con carácter permanente y aplicarán también a Melilla.

Se trata de la subida del 50 al 75% la bonificación por contratación indefinida o por sustitución por incapacidad temporal de personas trabajadoras y el incremento de las bonificaciones en el impuesto de sociedades, del 50 al 60%, para las entidades residentes.

Además, los autónomos mejoran las posibilidades de deducción de los llamados “gastos de difícil justificación” en el IRPF, lo que “mejorará su día a día”, dijo Cuerpo. Estas medidas tendrán un coste de 24,2 millones en estos cuatro meses en cada una de las ciudades y de 52,9 millones por ciudad en el caso de un año completo.

“Hemos sido testigos de la necesidad urgente” de recuperar la normalidad, señaló el ministro Cuerpo

También habrá un refuerzo del puerto de Ceuta con 4,25 millones anuales hasta 2031. El Ministerio de Trabajo explicó también que el SEPE destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación.

“Somos conscientes y hemos sido testigos de la necesidad urgente” de recuperar la normalidad en Ceuta, señaló Cuerpo, y “este real decreto ley esperamos que sirva de prueba de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible”.

Por su parte, el Gobierno de Ceuta advirtió de que “por mucho dinero que se movilice” para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad si no se puede volver a la normalidad con el retorno de estas personas no valdría “para nada”.

Así se pronunció el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), después de que el Consejo de Gobierno de la ciudad analizase la situación que vive la urbe más de un mes después de la entrada irregular de unas 80.000 personas a través del espigón fronterizo de El Tarajal.

“No podría decir si el dinero es mucho o es poco porque la principal medida debe ser la vuelta a la normalidad porque aún nos queda un largo camino por recorrer, sufrimos crisis diarias y no hemos valorado el importe de la inversión ya que Ceuta, ahora mismo, es como si no tuviera Presupuestos”, dijo.

“Horizonte temporal”

Alejandro Ramírez señaló que la fase de recuperación será “complicada y larga” pero insistió en la necesidad de la puesta en marcha de un plan para tener claro un “horizonte temporal” para el retorno de los que todavía permanecen en Ceuta.

El portavoz dijo que en la ciudad quedan entre 8.000 y 9.000 personas, aunque incidió en que la cifra “es lo de menos, ya que si fueran 5.000 como dice el Gobierno también sería un problema”.

“Tenemos los datos que nos aporta la ciudadanía, las comidas que se les dan, las entidades sociales y otras asociaciones que les prestan atención”, afirmó. Ramírez indicó que: “No hemos valorado el importe de la inversión realizada porque cada día asumimos nuevos gastos que se reclamarán al Estado, por lo que es imposible calcular”.

Pidió al mando único establecido por el Gobierno adoptar “las medidas estructurales necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y se promueva un plan específico de devoluciones a Marruecos”.

En cuanto a los menores argumentó que la situación está “desbordada” porque Ceuta tiene censados a 1.400 niños “pero la cifra aumentará y el Estado debe responder con mecanismos para el traslado a la Península y para la devolución a su país”.