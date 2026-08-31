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España

Sánchez convoca este martes el Consejo de Seguridad Nacional antes de aprobar ayudas para Ceuta

Efe
31/08/2026 22:43
Pedro Sánchez, en una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta
Pedro Sánchez, en una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta
EFE
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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros.

La nueva reunión de este órgano encargado de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, se produce justo una semana después de la primera que mantuvo el Consejo tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta.

Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, que se inicia marcado por la crisis migratoria de Ceuta, de la que habla este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica, y con su comparecencia en el Congreso del próximo jueves como plato fuerte de esta semana. EFE/ Luis Miguel Gonzalez/SER SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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A ella acudirán todos los ministros excepto la titular de Defensa, Margarita Robles, de viaje oficial en Irlanda; el de Agricultura, Luis Planas, que se encuentra en la República de Palaos; la de Vivienda, Isabel Rodríguez, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne a iniciativa del presidente como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario, así como cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran.

A lo largo de este año, y además del de la pasada semana, Sánchez lo ha convocado otra vez, en concreto el 21 de abril.

Tras esta reunión, el Consejo de Ministros dará luz verde, entre otras cuestiones, a un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y que incluye una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en esta ciudad autónoma como en Melilla. 

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