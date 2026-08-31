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España

Sánchez afirma que presentará los PGE este año y que trabaja en los apoyos para el decreto de vivienda 

Efe
31/08/2026 10:53
PALMA, 29/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a la prensa tras un despacho de trabajo como es habitual cada verano, con el rey Felipe VI, este miércoles en el Palacio de la Almudaina, en Palma.EFE/ Ballesteros
Pedro Sánchez 
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 se presentarán este año, aunque no ha precisado si será o no en el mes de septiembre.

En concreto, preguntado por si el Gobierno presentará los PGE el próximo mes de septiembre, Sánchez ha declarado en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press que él se ha comprometido a presentar las cuentas públicas en 2026.

"Yo me he comprometido a que su debate va a ser sustanciado en el 26 y van a ser presentados en el año 2026, y va a haber elecciones en el 27", han sido sus palabras.

Sobre si el Gobierno trabaja en nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, Sánchez ha asegurado que ahora mismo se está trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios.

Sánchez ha indicado que esta norma persigue rebajar precios y dar seguridad a propietarios y a inquilinos, y ha recordado que incluye bonificaciones a los primeros para que se incentive el aumento de la oferta.

En principio, este decreto incluye también la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 y la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos.

"Desgraciadamente, tenemos un Parlamento complejo donde, por un lado, existe un consenso amplio de que tenemos que hacer más (en vivienda) como consecuencia de que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que se niegan a hacerlo y, por tanto, asumir esas responsabilidades por parte de las Cortes Generales. Por tanto, ese consenso existe, esa preocupación existe. Y donde existen las discrepancias es en algunos elementos de las intervenciones que desde el Gobierno estamos proponiendo", ha explicado Sánchez.

Según ha afirmado, algunas de las medidas de este Real Decreto-ley de vivienda son "excesivas" para algunas formaciones políticas, caso de Junts, mientras que para otras son "insuficientes", en alusión a Sumar.

"Pero bueno, nosotros estamos trabajando en ese Real Decreto-Ley, no para aprobarlo en el Consejo de Ministros, sino para convalidarlo en las Cortes Generales. Y lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima", ha reclamado.

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