Pedro Sánchez asegura que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

Pedro Sanchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER, ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma.

También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "muchos ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

En este sentido, ha advertido de que "si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría", y ha rechazado cualquier "falta de confianza" con este país.

Las autoridades de Marruecos, ha señalado además el presidente, ha ofrecido una "cooperación instantánea inmediata" para hacer frente a la inmigración irregular y los días 30 y 31 de julio, con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, estuvieron "al habla constantemente" y el 31 se empezó a ver un despliegue operativo ante "la avalancha de personas".

Está convencido de que pese a todo lo ocurrido, la ciudad autónoma de Ceuta saldrá reforzada de esta crisis y apelado a la necesidad de mantener la "unidad y lealtad institucional" porque cualquier cosa que se salga de ambos parámetros "no va a traer buenas cosas para Ceuta".

Respecto al papel de otros países en esta crisis, ha insinuado que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania", ha sostenido.

Ha aludido, por otro lado, a las críticas de los socios de la UE por la gestión migratoria del Gobierno al recordar que España siempre fue solidaria, por ejemplo con Italia, cuando acogió a los migrantes que desembarcaron en la isla de Lampedusa.

Él siempre ha defendido que los países de la "primera frontera" europea, como España, necesitan de la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa y se ha preguntado si los reproches que puedan proceder de ellos obedecen más a la política exterior y de defensa españolas. E