Israel y Rusia se desmarcan de las acusaciones de Sánchez tras vincularles a la crisis de Ceuta

Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica este lunes, EFE

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar "mentiras descaradas" por vincular a Tel Aviv a la crisis migratoria en Ceuta, tras incidir en que se propagaron bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel" que en última estancia están detrás del incidente en la frontera.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales en el que carga contra Sánchez por sus declaraciones sobre el origen de la crisis en Ceuta, en unas palabras en las que ha rechazado señalar a Marruecos por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha ahondado el titular de Exteriores israelí.

Rusia niega implicación

La Presidencia rusa ha rechazado este lunes cualquier tipo de implicación en la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí a Ceuta después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciara la propagación de bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel".

"No. Nada que ver", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa RBC sobre si las autoridades rusas tuvieron algo que ver con la crisis.

Sánchez desvincula a Marruecos

El presidente español, Pedro Sánchez ha subrayado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis, y, en cambio, ha señalado a Rusia e Israel junto a "una internacional ultraderechista" que busca "utilizar" la migración para "atacar" a España y Europa.

"Efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular", ha indicado, haciendo alusión a análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, y subrayando que atacan a España por "las posiciones políticas valientes", respecto al "genocidio" en Gaza y a la "invasión" de (Vladimir) Putin en Ucrania.