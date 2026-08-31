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España

El rey despacha con Pedro Sánchez en su primera reunión tras las vacaciones de verano

Efe
31/08/2026 21:43
Pedro Sánchez preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, este lunes, en Madrid
Pedro Sánchez preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, este lunes, en Madrid
EFE
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El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reunido esta tarde por primera vez tras las vacaciones estivales en uno de sus despachos habituales y que estaba agendado desde antes del verano, según ha informado el Ejecutivo y han confirmado fuentes de Zarzuela.

La reunión, una de las que suelen mantener varias veces al mes, ha transcurrido con la normalidad habitual, según han destacado fuentes de Moncloa.

Pedro Sánchez

Sánchez ve "razones suficientes" para que el Rey visite Ceuta y Melilla y asegura que "esa visita se hará"

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Se trata del primer encuentro que mantienen tras el parón estival, marcado este año por la crisis migratoria en Ceuta y que llega después de que Sánchez haya asegurado este lunes que Felipe VI visitará esta ciudad autónoma y la de Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello.

El jefe del Ejecutivo no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela, pero sí ha puesto énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos.

Pedro Sanchez

Pedro Sánchez asegura que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

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Sin querer revelar si Felipe VI comparte su opinión, remitiéndose a la Casa del Rey, ha añadido que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.

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