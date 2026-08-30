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España

Ceuta clama por la devolución de los migrantes, un mes después de la entrada masiva

Efe
30/08/2026 11:25
FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI
Un momento del 31 de julio cuando algunos de los jóvenes, que habían cruzado la frontera, regesaban a Marruecos
EFE/ Jalal Morchidi
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Rafael Peña

La devolución de todos los migrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio y que todavía permanecen en la ciudad -unas 9.000 personas según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- es el objetivo fundamental de Ceuta un mes después de la entrada masiva desde Marruecos.

Una despejada mañana dio paso el 30 de julio a una de las peores crisis que ha afrontado esta ciudad española situada en África a lo largo de su historia, con la entrada de algo más de 80.000 personas procedentes de Marruecos, que principalmente accedieron andando por el espigón fronterizo del Tarajal.

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Vivas: plan de actuación

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (del conservador PP), insiste en que es necesario que Ceuta recupere "cuanto antes" la normalidad y para ello considera "imprescindible" que el Gobierno "concrete y ejecute" un plan de evolución de las personas que accedieron de manera irregular.

El presidente ceutí insiste en que este plan tiene que ir acompañado "de los medios necesarios" para garantizar su cumplimiento y una "hoja de ruta clara" con los procedimientos, recursos y plazos necesarios para "culminar" el retorno de quienes permanezcan en Ceuta tras la entrada masiva.

El presidente considera igualmente necesario disponer de un "calendario temporal definido" que permita conocer las distintas fases del proceso y avanzar de "forma efectiva" hacia la recuperación de la normalidad.

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Lugares de acogida

Mientras tanto, el Gobierno insiste en la necesidad de contar con una serie de espacios en la ciudad para albergar a estas personas que se han negado a regresar de forma voluntaria a Marruecos.

Al estar colapsado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas sino que también alberga a otras 300 más, el Gobierno habilitó una parcela en la zona de embolsamiento situada en Loma Colmenar e inicialmente concebida para los vehículos que van a cruzar la frontera del Tarajal.

Además, se han habilitado varias naves industriales y se barajan otros espacios para seguir dando respuesta a las miles de personas que todavía permanecen durmiendo en la calle -muchos de ellos en el entorno de Loma Colmenar- o en los montes.

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Manifestaciones de repulsa 

El sentimiento generalizado de la población ceutí -de unos 85.000 habitantes- se ha ido expresando a lo largo de los últimos días con manifestaciones y concentraciones diarias en las que los ciudadanos han coincidido en dos cosas: reclamar la españolidad de Ceuta y pedir la expulsión de los que entraron.

La mayoría de estas acciones se han llevado a cabo de forma pacífica y con la participación de miles de personas, a excepción de un par de situaciones vividas en la playa del Trampolín -donde se concentran centenares de migrantes-, en una de las cuales se prendió fuego a dos sombrillas de la playa que son utilizadas por estas personas como cabañas para dormir.

Las manifestaciones han tenido un origen común, se han convocado a través de las redes sociales por particulares, reclamando la unidad de los ciudadanos de distinta confesión religiosa (cristiana, musulmana, hebrea e hindú) y apelando a la resistencia.

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Vida humanas

La entrada masiva tuvo su coste en vidas humanas ya que algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

De estas personas hasta 83 fueron recuperadas por la Guardia Civil en el entorno del espigón fronterizo, si bien sólo una mínima parte de ellos -sobre una decena- pudieron ser identificados a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.

Miles de ceutíes se concentraron este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde", para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.

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Todos los fallecidos eran hombres, salvo una mujer, según los datos recabados durante las labores de identificación y reconocimiento de los cuerpos del Instituto de Medicina Legal que ha destacado que los equipos forenses recogieron muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar.

Este domingo, un mes después de la entrada masiva por la frontera, Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad mientras los ceutíes continúan preguntándose: ¿hasta cuándo?.  

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