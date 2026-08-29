Feijóo augura que "Galicia estará en Moncloa más pronto que tarde" y promete infraestructuras, financiación e industria

Feijóo (c) junto a Paula Prado (1i), Mariano Rajoy (2i), Alfonso Rueda (2d) y Miguel Tellado (2i), este sábado en Cerdedo-Cotobade EFE/Lavandeira Jr.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este sábado que "si los españoles quieren, Galicia estará en el Palacio de la Moncloa más pronto que tarde", y ha trasladado sus compromisos con la comunidad gallega cuando llegue al Gobierno de España: infraestructuras, financiación y desarrollo industrial.

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención durante el acto de inicio de curso político que, un año más, el PP ha celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), ante un millar de personas, según la organización.

Núñez Feijóo ha iniciado su discurso en gallego y agradeciendo la presencia de militantes, alcaldes y alcaldesas, conselleiros y conselleiras, y de su equipo. Desde el atril, tras proclamar que allá donde va "siempre" lleva a Galicia, ha trasladado "tres compromisos" con la Comunidad para cuando llegue a la Presidencia del Gobierno.

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Así, ha prometido una "financiación justa", que financie "el coste efectivo de los servicios públicos en las Comunidades Autónomas, en Galicia y en todas".

En segundo lugar, se ha comprometido con "unas infraestructuras dignas", y ha señalado que, tras recorrer Galicia las últimas semanas, ha constatado que "todas las autovías y el tren de alta velocidad están igual que hace 8 años".

En tercer lugar, el presidente del PP ha apostado por "desarrollar y apoyar a la Galicia industrial" y ha calificado como "sorprendente" la posición de socialistas y nacionalistas en la Comunidad, que ha calificado como "la oposición del 'no'" por "estar en contra de todo". "Por eso vamos a reindustrializar y modernizar el país gallego, porque lo necesita y se lo merece", ha proclamado, al tiempo que ha advertido: "Las oportunidades hay que aprovecharlas, no se puede dejar pasar ni una".

Apoyo a Ceuta

Por otra parte, Feijóo ha anunciado que su partido se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido durante la crisis de Ceuta y ha avanzado que el próximo 2 de septiembre viajará a la ciudad autónoma para participar en el Día de Ceuta, que ha definido como "el Día de toda España".

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Además, ha asegurado que los españoles tienen "derecho a saber toda la verdad" sobre lo ocurrido en Ceuta y ha calificado de "patéticas" las comparecencias de los ministros sobre las crisis celebradas estos días, apuntando a las contradicciones dentro del Ejecutivo sobre la información de la que se disponía antes de la entrada masiva.

"Es evidente que, como mínimo, alguien miente, y yo creo que mienten todos", ha proclamado el dirigente 'popular', quien ha reclamado nuevamente la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Castelerio, en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

El presidente del PP ha asegurado que Ceuta "no es un problema concreto", sino "el síntoma de un Gobierno colapsado", y ha citado la corrupción, el bloqueo parlamentario, la falta de Presupuestos, la descoordinación, la crisis interna del Ejecutivo y el "abandono de las cosas públicas" como resultado de "una misma forma de gobernar".

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Feijóo ha aseverado que lo ocurrido en esta crisis afecta a "la propia existencia de la Nación, a su soberanía y a su integridad territorial" y que requiere una respuesta "inmediata, coordinada, valiente y con determinación". Frente a ello, ha acusado al Ejecutivo de "ausentarse", "cerrar por vacaciones" y "abandonar Ceuta".

El 2 de septiembre, "el día de toda España"

El mandatario 'popular' ha anunciado que viajará el próximo miércoles a Ceuta coincidiendo con el Día de la Ciudad "en representación del primer partido de España". "Además, este año no solamente es el Día Institucional de Ceuta, es más que nunca el Día de toda España".

Feijóo ha recordado también que ese mismo día, a las ocho de la tarde, se celebrarán concentraciones en las plazas de los ayuntamientos convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trasladar a los ceutíes que "no están solos" y que "no os vamos a abandonar". El líder del PP ha animado a los españoles a participar y ha recalcado que la convocatoria "no va en contra de nadie".

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Antes, Feijóo había defendido la "entereza y la dignidad" del pueblo ceutí y el papel del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, a quien ha definido como "un político de Estado". "Durante esta crisis el Estado fue él y el Gobierno abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad", ha subrayado.