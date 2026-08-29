Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla de militares y herir a un sargento

Protestas en Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la playa de El Trampolín EFE/Reduán

Cuatro personas han sido detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento ha resultado herido leve.

Según indican fuentes de Interior, son cuatro los detenidos por este nuevo lanzamiento de piedras a una patrulla militar, mientras que fuentes de Defensa indican que el sargento herido ha sufrido una brecha al caer al suelo.

Las detenciones se han producido en la céntrica playa del Chorrillo, según indican fuentes policiales.

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Además, en torno a las 2.15 horas la Guardia Civil ha detenido por presuntos delitos de desobediencia y atentado a la autoridad a un hombre marroquí sin documentación que se ha negado a identificarse y ha dado un puñetazo a un agente, lo que ha llevado a su arresto, según indican fuentes del instituto armado.

Estas detenciones se producen después de que el pasado jueves doce personas fueran detenidas por una emboscada a otra patrulla de regulares en Ceuta, de las cuales once serán expulsados a Marruecos, tras ser condenadas.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado lo ocurrido en un comunicado, en el que hablan de una "nueva emboscada" en la zona del Foso Real y ha reclamado que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad, para que una agresión tenga "la mayor de las penas".

ATME ha pedido además atención psicológica para los militares desplegados en Ceuta, como el que en ocasiones han recibido los miembros de la UME tras hacer frente a los incendios, como señala el presidente de esta asociación, Marco Antonio Gómez, que denuncia el desamparo de estos efectivos.