Interior reforzará la frontera de Ceuta: espigones más largos, drones y boyas permanentes

Frontera de Marruecos con Ceuta EFE

Interior reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.

Lo ha anunciado este viernes en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una primera intervención de casi cuarenta minutos en la que ha admitido que se deben "extraer lecciones" de lo sucedido, si bien no ha mencionado la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva irregular de migrantes los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta.

Marlaska ha cifrado en 72.000 las personas que entraron, ha dicho que aún permanecen unos 5.000, de ellos 1.500 menores, y ha puesto en valor la colaboración de Marruecos, "sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse" tras esos hechos.

Como ya han hecho los ministros que le han precedido esta semana en sus respectivas comparecencias, Marlaska ha dejado claro que el Gobierno ha actuado con "contundencia" desde el primer día ante ese ataque a la integridad territorial de España, y sigue trabajando para que la normalidad llegue a Ceuta lo antes posible.

Frente a ello, ha contrapuesto los "intereses partidistas" de quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino", ha apelado.

Medidas nada más conocer la sentencia del Supremo

El ministro ha defendido que antes de la entrada masiva, su departamento ya había adoptado medidas de refuerzo al conocerse, el 8 de julio, la sentencia del Tribunal Supremo que impedía aplicar el rechazo en frontera a los migrantes que accedían a nado.

Fue entonces cuando Interior reforzó el despliegue marítimo de la Guardia Civil "ante un hipotético incremento de inmigrantes irregulares por esta vía".

Tras los hechos de finales de julio, se llevo a cabo un "refuerzo extraordinario" que ha permitido contar en este momento con más de 1.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil "trabajando sobre el terreno", apoyados por las fuerzas armadas. A todos ellos y a los ciudadanos de Ceuta el ministro ha agradecido su labor.

Marlaska ha hecho un relato pormenorizado de las medidas de todo tipo que se están llevando a cabo en la ciudad tras esa entrada masiva, entre ellas, y de forma prioritaria, la filiación de menores, "como personas de especial vulnerabilidad y para su atención temprana por parte de las autoridades de protección".

La Policía Nacional ya ha puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a 1.500 menores, ha recordado Marlaska, quien ha hecho un llamamiento a todos para recordar que detrás de cada dato "hay vidas humanas".

Y en este sentido, ha reprochado lo discursos escuchados estas semanas que "contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes"

"La ultraderecha, y ahora también la derecha, hablan de 'invasores' y 'delincuentes', llaman a 'cazar inmigrantes' y lanzan propuestas para 'deportar' a las personas hospitalizadas; todas ellas totalmente incompatibles con los principios democráticos y con el respeto debido a la dignidad humana", ha lamentado.

Reforzar las capacidades tras las lecciones aprendidas

Marlaska ha insistido en la "solidez" de la cooperación en materia migratoria con Marruecos y ha indicado que en permanente contacto con su homólogo marroquí.

Más allá de esa cooperación, el ministro ha querido centrarse en la necesidad de restablecer la normalidad y extraer las lecciones necesarias para reforzar las capacidades y poder prevenir y afrontar posibles episodios similares en el futuro.

Además de las medidas ya mencionadas de contención terrestre, marítima y aérea, Marlaska ha apuntado la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, que permitirá "mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención adecuada, ordenada y eficaz".

Pará financiar parte de esas medidas tanto en Ceuta como en Melilla, Interior ha solicitado a la Unión Europea ayuda dentro del llamado Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, concebido, como ha recordado, para dar respuesta de forma urgente y excepcional a situaciones de crisis o de presión migratoria en las fronteras exteriores europeas.

La inversión prevista es de 35,6 millones de euros, con una tasa de cofinanciación del 90 por ciento, por lo que la ayuda recibida sería de 32 millones de euros.

La construcción de una nueva Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, con una inversión de 23,4 millones de euros, y de una nueva Comandancia de la Guardia Civil, por 43 millones, completan esas medidas.