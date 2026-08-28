Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo acudirá a la concentración en Madrid el 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España

Europa Press
28/08/2026 19:47
Feijóo saluda a su llegada al congreso de Nuevas Generaciones
Feijóo, en el pasado congreso de Nuevas Generaciones
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de septiembre en defensa de Ceuta y las fronteras de España, según han asegurado fuentes del PP, después de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos que tuvo lugar a finales de julio y de las reivindicaciones del país vecino sobre las ciudades autónomas que se han producido desde entonces.

Esta concentración se enmarca en las que están convocadas en todos los ayuntamientos de España y que, según estas fuentes, el PP "va a apoyar con toda intensidad". Atendiendo a la grave situación que afronta Ceuta, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, convocó el 25 de agostó durante su visita a la ciudad autónoma, concentraciones el 2 de septiembre a las 20.00 horas, en la puerta de los consistorios de toda España.

Efectivos policiales vigilan a ciudadanos que impiden el acceso a miembros de Cruz Roja para entregar alimentos a los migrantes en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta

Marlaska y el PP llaman a la calma a los ceutíes: "La violencia no es el camino"

Más información

En estas concentraciones en "defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular" está previsto que participen activamente todos los miembros de la Dirección Nacional del PP.

Al frente de todos ellos, han segurado fuentes 'populares' estará Alberto Núñez Feijóo, quien asistirá a la concentración que tenga lugar en la ciudad de Madrid.

Vox secunda la concentración

Vox, por su parte, animó ayer a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta y para mostrar su apoyo a a ciudad autónoma, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

Bajo el lema 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España', el partido liderado por Santiago Abascal concreta que las concentraciones tendrán lugar a las 20.00 horas.

"¡No a la invasión! Animamos a todos nuestros simpatizantes y votantes a acudir a esta convocatoria frente a sus ayuntamientos. Defiende Ceuta. Defiende España", ha escrito Vox en su cuenta de la red social X. El propio Abascal republicó ayer el mensaje.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Perdomo, durante o seu pregón nas festas de Los RosalesInicio de las fiestas de Los Rosales, en donde hoy y mañana continuará el programa con juegos populares, esgrima y mucha música

David Perdomo | “A Touriñán xa lle digo que se postule como novo presidente da Xunta de Galicia”
Jorge Riveiro
Vista de la fachada de la Casa Escariz, ubicada en la plaza de Pontevedra | Archivo El Ideal Gallego

La histórica fachada de la Casa Escariz se someterá a una rehabilitación
Julia Nóvoa
El ideal gallego

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro
EFE
La cartelería del Recorda Fest ya luce en el puerto de A Coruña

Cuenta atrás para el Recorda Fest, que ya empieza a tomar el puerto de A Coruña
Óscar Ulla