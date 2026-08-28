Asesinada una mujer de 47 años en Isla Cristina y detenido su pareja

Coche de la Guardia Civil

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido este viernes por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán de la citada localidad onubense, según las fuentes consultadas.

El hombre, de nacionalidad italiana, ha sido detenido esta mañana por los agentes del instituto armado como presunto autor del crimen de su pareja, de nacionalidad alemana.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.