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España

Ceuta pide calma ante los disturbios: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes

Doce personas fueron detenidas por apedrear un vehículo con cuatro militares 

Efe
27/08/2026 23:55
Presencia policial para evitar que continúen los incendios en las chozas constituidas por los migrantes en la playa del Trampolín este jueves en Ceuta. EFE/Reduan
Presencia policial para evitar que continúen los incendios en las chozas constituidas por los migrantes en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta.
EFE/Reduan
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El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje en el que se puede leer: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes", después de que en la tarde de este miércoles se hayan registrado disturbios durante las manifestaciones en la playa del Trampolín.

El mensaje, difundido a través de su perfil de la red social X, se acompaña de un cartel con los mensajes: "Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión" y "Ceuta por encima de todo". Además, en la parte inferior de la imagen se pueden apreciar las palabras "Unión", "Respeto", "Convivencia" y "Futuro".

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"Una ciudad, un sentido, un compromiso", reza la última línea de la instantánea.

Este mensaje se ha publicado después de que, durante la tarde de este jueves, un grupo de manifestantes haya bloqueado el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y haya quemado algunas sombrillas del asentamiento en el que se encuentran instalados algunos de los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.

Doce detenidos

La Policía y la Guardia Civil detuvieron a doce personas por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad dispararon salvas al aire para contener a los ceutíes que querían atacar a migrantes en las playas de El Trampolín y Benítez. 

Esas detenciones se practicaron en la zona de Benzú, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara a un vehículo en el que viajaban cuatro militares y comenzaran a lanzar piedras de grandes dimensiones

La Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) condenaron la “emboscada violenta” contra militares destinados en labores de vigilancia.  

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