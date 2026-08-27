Bolaños asegura que no hay evidencia de que Marruecos esté tras la entrada masiva en Ceuta

Félix Bolaños EFE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" en Ceuta el 30 de julio, y ha acusado al PP y a Vox de "faltar al respeto" al país vecino.

Durante su comparecencia en la Comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso, PP y Vox han instado al Gobierno explicar "qué debe" a Marruecos, pero también los aliados del PSOE han mostrado su incomprensión por el silencio ante la actuación del país vecino.

Bolaños se ha centrado en las críticas de Cuca Gamarra (PP) y de Pepa Millán (Vox), a quienes ha advertido de que están lanzando "bulos y sospechas" sobre un país con el que hay que cooperar y tener buenas relaciones de vecindad: "Necesitan ustedes un curso de diplomacia básica porque están faltando al respeto sin ninguna prueba a Marruecos", ha afirmado