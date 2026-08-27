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España

Aznar reclama desde Ceuta firmeza ante el ataque a la "soberanía nacional"

Efe
27/08/2026 14:34
Aznar visita la ciudad de Ceuta ante la crisis migratoria
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EFE
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este jueves desde Ceuta actuar con firmeza frente a lo que ha descrito como una violación de la "soberanía nacional" con la crisis migratoria porque, según sus palabras, "la debilidad es y será siempre provocadora".

Aznar ha viajado hasta Ceuta para expresar su apoyo explícito a todos los ceutíes y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, con quien ha comparecido en un acto en el Salón del Trono de la Asamblea para asegurar que la "integridad territorial" de España se ha "violado" con la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos.

Además, ha reclamado un cambio "completo" en la dirección política del Gobierno para que cuando la nación "sea puesta a prueba" como a su juicio ha ocurrido con la crisis migratoria en la ciudad "todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá".

El presidente de la Fundación FAES ha remarcado que "la soberanía nacional no tiene vacaciones" ante unos hechos desencadeados hace ya un mes, ha enfatizado que esta debe ser "la última avalancha" y ha considerado "urgente" estabilizar la frontera "más expuesta" de forma permanente, porque además de española también es europea.

"Aquí solamente cabe la firmeza, porque la debilidad es y será siempre provocadora", ha proclamado Aznar antes de echar en falta una política exterior por parte del Gobierno "que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión" y "sin aliados con los que contar en las crisis".

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