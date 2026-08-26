El Gobierno espera habilitar 2.000 plazas más para migrantes en Ceuta

Multitud de migrantes continúan acampados en la playa de El Trampolín este martes EFE

El ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, pidió “arrimar” el hombro para solucionar la crisis migratoria en la ciudad autónoma en alusión a las quejas de los ceutíes por la apertura de instalaciones temporales para la acogida de migrantes y anunció que el Gobierno espera disponer ya de nuevos espacios para albergar a otros 2.000 migrantes que permanecen en las calles. Estas plazas se sumarían a las 1.800 que ya se han habilitado desde el inicio de la crisis.

“Si no acotamos a los inmigrantes que están pernoctando en las playas y en las aceras, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones”, argumentó en una entrevista en la Cadena Ser.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes el real decreto que declara la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en Ceuta, con nuevos espacios habilitados para acoger a los inmigrantes dependientes del Gobierno de la ciudad, entre ellos cinco polideportivos cubiertos –Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor–.

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Posteriormente el Ejecutivo sacó las instalaciones deportivas del listado de recintos susceptibles de acoger a migrantes. Torres aseguró entender las “quejas” de los vecinos de Ceuta, por el uso de instalaciones públicas como polideportivos, pero recordó que el Gobierno “ha venido para solucionar los problemas. “Lo decía el martes el presidente Vivas, tenemos que arrimar todos el hombro”, añadió.

Precisamente Vivas insistió en su negativa a utilizar los polideportivos para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad, y reclamó al Estado que asuma la acogida de los 4.000 menores.

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El ministro admitió que la tramitación de los expedientes “no es sencilla” y recordó la necesidad de “hacer las cosas como marca la legislación. Según Torres, “ante una persona que está en un lugar, que ha pasado una frontera y que no quiere regresar, la voluntad del Gobierno de España es absoluta para que pueda volver, pero hay que hacerlo respetando las leyes”.

Admitió que no existen aún datos oficiales del número total de personas en situación irregular que puede permanecer en Ceuta, ni de los de expedientes tramitados.