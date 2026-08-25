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España

Una mujer de 68 años, primera víctima mortal por el virus del Nilo este año en Extremadura

Efe
25/08/2026 15:28
Sanidad confirma un caso leve de fiebre del Nilo occidental en humanos en Coria del Río
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EFE
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Una mujer de 68 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, es la primera víctima mortal a causa del virus el Nilo Occidental en Extremadura, según ha informado este mediodía el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha confirmado un caso más y ya son 24 los afectados en esta comunidad en 2026.

La fallecida se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, mientras que el nuevo caso confirmado es el de un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, que no ha precisado ingreso.

El SES señala que en total se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, de los cuales 3 permanecen hospitalizados, dos en el Hospital de Don Benito y uno en Mérida.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de esta enfermedad en la región y 5 fallecidos.

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