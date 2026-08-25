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España

Torres asume el mando único ante la crisis de Ceuta

El PP reprocha que se esperase a que Sánchez acabara sus vacaciones para poner en marcha la iniciativa

Efe
25/08/2026 22:57
Más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta
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EFE
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El Gobierno declaró la “situación de interés para la seguridad nacional” en Ceuta con lo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma. 

El Consejo de Ministros adoptó esta decisión en una reunión celebrada después de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la ministra portavoz, Elma Saiz, subrayó que Ceuta “es hoy el corazón de España” y recalcó que una “situación extraordinaria” como la que atraviesa requiere de “una respuesta extraordinaria” como la acordada. 

La asunción del mando único por Torres, añadió, es una medida que busca que todas las administraciones trabajen “de manera coordinada y eficaz” para hacer frente a la crisis y, de hecho, implica a los once ministerios junto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y el Ejecutivo ceutí presidido por Juan Jesús Vivas.

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El ministro ya pidió comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de sus planes como mando único, que será operativo en cuanto hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y reveló que se disponía a viajar ayer mismo a Ceuta. 

El ministro señaló también que la prioridad es la “devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores”, llegadas de forma irregular a la ciudad.

Menores migrantes

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Torres recordó la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones especiales en esos casos, y, junto a las devoluciones, defendió también la necesidad de trabajar en la respuesta humanitaria para acoger a los menores no acompañados y a quienes soliciten asilo y la de impulsar la recuperación económica y social de la ciudad autónoma.

Torres abrió la vía a tres posibilidades en el caso de los menores: una de ellas, la reagrupación familiar. Si no es posible, ha explicado, la ley de extranjería permite el traslado a la Península, lo que implica realizar unos expedientes que pueden hacerse “en tiempo récord” con participación de la Fiscalía y de las comunidades de llegada –en este caso Ceuta– y de destino y que podrían estar listos en “un mes y medio o dos meses como máximo”. 

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Para la tercera vía, planteada por el Ministerio de Juventud e Infancia para la salida urgente de 500 niñas de la comunidad autónoma, es “absolutamente imprescindible que Ceuta acepte la tutela” y supondría una “traslación inmediata”, en palabras de Torres. 

El PP reprocha que no haya un mando único

Por su parte, el Partido Popular reprochó al Gobierno que no haya asumido el mando único y hasta que el presidente Pedro Sánchez no finalizó sus vacaciones, casi un mes después de la entrada masiva.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, subrayó que no recibieron información sobre la convocatoria de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. “La única información que teníamos era la que tenían todos los españoles: que Sánchez terminaba sus vacaciones esta semana”, indicó en una entrevista en Onda Cero. 

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), durante su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (4d), este lunes en la ciudad autónoma

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Muñoz denunció que el PP, frente a la primera valoración del Gobierno tras el inicio de la crisis migratoria, ya advirtió de que la “normalidad” no había regresado a Ceuta, por lo que había que aplicar “medidas extraordinarias” que su partido defiende desde el 30 de julio. 

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