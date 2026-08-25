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España

El Gobierno aprueba 25 millones de euros para atender a los menores migrantes en Ceuta

Efe
25/08/2026 15:29
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio
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EFE
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El Consejo de Ministros ha aprobado transferir 25 millones de euros a Ceuta para la atención de los menores migrantes, una partida que se someterá a votación en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que celebrarán Gobierno y comunidades autónomas este jueves.

Según explica el ministerio dirigido por Sira Rego, con este crédito Ceuta podrá financiar todos aquellos gastos de atención inmediata y acogida de los menores, como las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar de estos menores.

También podrán sufragarse gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado a garantizar la adecuada atención e integración de las personas migrantes no acompañadas menores de edad.

En última instancia, Ceuta podrá hacer uso de este fondo para los gastos y derivados de la ampliación de plazas del sistema y los gastos asociados, incluido gasto en personal, derivados de la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Para la ministra de Juventud e Infancia, que presidirá este jueves la reunión sectorial, se trata de una “decisión esencial para que Ceuta pueda hacer frente con garantías a la atención de los niños y niñas no acompañados que actualmente se encuentran en la ciudad y que se ha llevado a cabo con la máxima celeridad que permiten los trámites pertinentes”.

Rego ha anunciado que se ha incluido un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma en el orden del día de la Conferencia Sectorial y que deberá ser votado por las comunidades autónomas: "Van a tener que retratarse: votar en contra de poder hablar de la situación de Ceuta es votar en contra de niños y niñas pero también de los y las ceutíes", ha añadido.

La ministra ha incidido en que el compromiso del Ministerio de Juventud e Infancia con Ceuta y con la infancia migrante no acompañada “es inequívoco”: “Hemos trabajado y apoyado a la ciudad autónoma desde el minuto uno y así vamos a seguir haciéndolo”, ha defendido Rego, quien ha recordado que desde el pasado 16 de agosto está en la ciudad autónoma un equipo de su departamento de manera ininterrumpida dirigido por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

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