Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Los terremotos de Granada dejan tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital

Efe
18/08/2026 13:07
Terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar
Estado en el que quedó una vivienda tras el terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tres personas han resultado heridas de carácter leve por la serie de terremotos que se repiten este martes en Granada, según ha informado el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha detallado que uno de ellos es una menor que ha sido trasladada hasta un centro hospitalario.

En declaraciones a los medios en Almonte (Huelva), el vicepresidente primero de la Junta y titular de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha avanzado que la administración autonómica sigue recabando información para poder ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

La Alhambra abre al público después de inspeccionar el monumento tras el terremoto

Sentido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada

Más información

Sanz se ha referido a las "múltiples llamadas" que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) está recibiendo esta mañana desde diferentes provincias orientales de la comunidad, sobre todo desde Granada, la capital y su área metropolitana.

También ha anunciado que va a convocar "de manera inminente" al comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico, una vez que hayan evaluado la situación, para seguir tomando medidas de precaución, autoprotección y prevención.

"Los seísmos no son predecibles pero sí podemos advertir a la población cómo tiene que comportarse. Ese el esfuerzo principal que vamos a hacer durante estas próximas horas", ha explicado el vicepresidente andaluz, quien mantiene la coordinación con alcaldes para poner "a disposición todos los medios".

Sanz ha recordado que también están activados los voluntarios del Colegio de Arquitectos y todos los técnicos de emergencia que trabajan para intentar aminorar en las medida de lo posible de los diferentes seísmos, muchos de ellos por encima de la magnitud 4.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Patrulla de la Policía Local

La Policía Local de A Coruña salva a un joven con una fuerte hemorragia arterial en el Orzán
Lara Fernández
Piscina municipal de Carral

Agua, hinchables y espuma: así será la gran fiesta del verano en las piscinas de Carral
Redacción
Terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar

Los terremotos de Granada dejan tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital
EFE
El ideal gallego

Roba 50 euros a una octogenaria y acaba detenido tras una persecución por las calles de A Coruña
Redacción