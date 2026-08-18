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España

El exjefe de gabinete de Sánchez, citado en la Audiencia Nacional por el clonado del móvil

Efe
18/08/2026 09:46
Juan Manuel Serrano
Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE
EFE
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Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, está citado este martes en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil, una diligencia que éste impugnó al considerar que no se ha realizado con las suficientes garantías.

Tras varias semanas de calma en los tribunales, propias del mes de agosto, que es inhábil en la Justicia, una de las causas más mediáticas, la que gira en torno a una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados por el Gobierno o el PSOE, se reactiva momentáneamente este martes.

El juez que investiga el conocido como caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha citado a Serrano para "verificar" el clonado de su móvil que realizó la Guardia Civil el 14 y 15 de julio, y tenerlo por incorporado a la investigación o, en su caso, acordar uno nuevo "en sede judicial" con él o su abogado presentes.

La defensa de Serrano, que está investigado en el procedimiento, impugnó este clonado por falta de garantías y solicitó anularlo y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018 cuestiona que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautase su teléfono "no existiendo autorización judicial" y cuando todavía no estaba investigado, y que además lo clonase sin cumplir el mandato del juez para que dicha diligencia se hiciese en su presencia.

Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".

Los investigadores apuntaron a que Serrano colaboró "estrechamente" con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de ésta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

Tesis de la que discrepa de lleno la defensa del expresidente de Correos, que afirma que la conclusión que se extrae de un atestado anterior de la UCO es que a Serrano lo "utilizaron" Leire Díez y el expresidente de la SEPI.

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