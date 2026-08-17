El Gobierno anuncia que creará 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta

Un grupo de personas migrantes participa en una concentración para pedir asilo EFE/Reduan

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció el despliegue en Ceuta de varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación “inmediata” de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.

“La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días”, dijo durante su visita a la ciudad.

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Saiz lamentó además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria, le pidió que se comporte como un “partido de Estado” y recalcó que el Gobierno no dejó de trabajar “ni solo un segundo” acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

Abucheos

Saiz, que llegó el domingo por la noche a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación generada tras la llegada masiva de migrantes, se reunió con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, un encuentro a cuya llegada fue abucheada.

La ministra ha recordado que su departamento declaró hace unos días una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria, con Cruz Roja como entidad prioritaria para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Por su parte, Vivas, defendió que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos antes de habilitar nuevos emplazamientos para alojar a los migrantes debido al elevado nivel de tensión que soporta la ciudad. Aseguró que Ceuta “no ha rechazado ningún emplazamiento” y explicó que las instalaciones que se planearon hasta ahora pertenecen al Estado.

El presidente ceutí también advirtió de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad ante la “pasividad” del Gobierno en la respuesta a la crisis.

Aclaró que no pretende interferir en la independencia del Poder Judicial, sino hacer llegar a sus máximos responsables la situación de la ciudad.