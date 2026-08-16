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España

Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla en Huelva

Efe
16/08/2026 11:49
Vista de la tierra quemada por el incendio de Niebla
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EFE
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El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 10.30 horas de este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de once términos municipales.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan en desalojo preventivo.

La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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