Un fuerte terremoto de intensidad 5 sacude Granada de madrugada

El temblor se ha registrado a la 01:04 de este sábado IGN

Un terremoto de 4,8 grados de magnitud y epicentro en Alhendín (Granada) ha sido sentido en la madrugada de este sábado, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este temblor se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado a 10 kilómetros de profundidad y ha sido sentido por la población.

El IGN registra los diferentes puntos desde los que la población ha sentido los efectos del seísmo gracias al reporte de vecinos que ha comunicado caída de objetos, movimiento de muebles o temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana.

También se ha sentido este terremoto en localidades del norte de la provincia como Huéscar; en Almuñécar, Salobreña y Motril, en la costa; en el poniente y en la Alpujarra.

Además, también han notado el temblor en localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar; en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos a Vélez, además de Córdoba capital.

Este temblor se ha sumado a otros tres terremotos registrados en la misma zona del área metropolitana de Granada, aunque ha sido el de mayor magnitud.

Durante el viernes, se han registrado seísmos de 2.3 y 3.7 y han provocado llamadas de alerta de vecinos de diferentes puntos de la provincia.