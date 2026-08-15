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España

El terremoto de Granada también se sintió fuera de Andalucía: Extremadura, Madrid, Murcia y C-LM temblaron

Efe
15/08/2026 15:33
La Alhambra abre al público después de inspeccionar el monumento tras el terremoto
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EFE
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El terremoto de magnitud 5, y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada), también se ha sentido fuera de Andalucía, comunidad que más notó el movimiento sísmico, aunque en el resto de regiones la escala de intensidad se quedó en un nivel II, por lo que apenas lo sintió la población, según los datos ofrecidos este sábado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor llegó a zonas de la Comunidad de Madrid, a la misma capital y a municipios como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Leganés, Móstoles, Getafe, Parla, Valdemoro o Pinto.

En Extremadura, las localidades que sintieron el seísmo fueron Badajoz, Cáceres o Don Benito; y en Castilla-La Mancha los ecos del terremoto con epicentro en Alhendín también llegaron a Toledo, y a los municipios toledanos de Ocaña, y Ontígola; a la ciudad de Ciudad Real y otras zonas de la provincia como Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Puertollano; pero también se notó en Albacete y Cuenca.

En la Región de Murcia se sintió además en la propia capital de la comunidad autónoma, así como en localidades como Lorca, Águilas, Mula, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín o Calasparra, entre otros.

LLAMADAS A EMERGENCIAS DESDE TODA ANDALUCÍA, MENOS CÁDIZ Y HUELVA

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría de ellas procedentes de la provincia de Granada, pero también desde todas las demás, salvo Huelva y Cádiz.

Se han recibido avisos desde localidades como Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada, Armilla, Motril o Cenes, entre muchas otras.

Además, el 112 ha recibido llamadas desde otras localidades como Almería, Sevilla, Málaga capital y municipios de su provincia como Torrox, Vélez-Málaga, Fuengirola, Algarrobo o Rincón de la Victoria; desde Córdoba capital y localidades como Almodóvar del Río o Bujalance y también desde los municipios jienenses de Linares, Andújar o La Carolina, entre otros.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01.04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia, también en la provincia de Granada.

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