El incendio de Niebla (Huelva) puede superar ya las 38.000 hectáreas recorridas

Vista desde la localidad de Aznalcollar (Sevilla), del incendio de Niebla EFE

El perímetro recorrido por el incendio forestal de Niebla (Huelva) puede alcanzar y superar las 38.000 hectáreas al haberse extendido a otros términos municipales, si bien "la superficie quemada es bastante inferior a esa cifra", según ha señalado este viernes el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

A preguntas de los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ha querido diferenciar con precisión entre "zona recorrida" y "zona quemada", dos conceptos que, a su juicio, generan confusión en la opinión pública debido a los sistemas de medición y a la visualización en páginas públicas.

"Si miramos incluso páginas donde lo que aparece son píxeles que son varios kilómetros y basta que el píxel se encienda entero, la extensión que se ve no tiene que ver exactamente con el recorrido", ha explicado el consejero, quien ha añadido que el dato de la superficie afectada con precisión definitiva se conoce "días después" de ser apagado el fuego.

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Además, ha justificado la prudencia del Ejecutivo andaluz a la hora de comunicar las cifras iniciales para evitar "alertar excesivamente a la población" , recordando que el avance del fuego a través de su perímetro pasa frecuentemente por enclaves que finalmente no llegan a ser devorados por las llamas.

"El recorrido del incendio pasa por zonas que no terminan quemándose", ha apuntado Sanz, quien ha recordado que los protocolos de evacuación de personas se activan muchas veces de forma preventiva sobre superficies a las que el fuego simplemente se aproxima por razones estrictamente de seguridad.

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No obstante, el consejero ha reconocido la gravedad del episodio y ha admitido que, sea cual sea el balance definitivo de hectáreas calcinadas, se trata de "uno de los incendios más extensos que nunca hayamos tenido en Andalucía" , un extremo que ha calificado de "indiscutible".

Sanz ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la claridad informativa, subrayando que, aunque prefieren trabajar y ofrecer datos sobre terreno quemado para trasladar "una visión real de lo que ocurre", se seguirá facilitando toda la información disponible con absoluta transparencia hasta conocer el alcance definitivo de los daños.