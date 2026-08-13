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España

La superficie quemada en España se multiplicó por once esta última semana

Efe
13/08/2026 13:41
Incendio forestal de Niebla
Incendio forestal de Niebla
EFE
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El terreno calcinado en España se ha multiplicado por 11 solo en esta última semana, hasta el día 12, cuando ardieron 42.225 hectáreas mientras que, en lo que va de año, la superficie quemada abarca ya 265.457 ha, según datos difundidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En una plantilla divulgada este jueves con datos provisionales actualizados, el EFFIS revela que tan solo en los últimos siete días, el territorio arrasado por el fuego ha ascendido sustancialmente, al pasar de 3.835 hectáreas calcinadas registradas el pasado día 5 a 42.225 hectáreas este miércoles, 12 de agosto, once veces mayor.

Por el contrario, durante la misma semana hasta el 12 de agosto de 2025, el terreno ardido entonces fue mayor, al quemarse 144.158 hectáreas, más del triple que en el mismo tramo semanal de este año, ya que la parte central de agosto de 2025 fue particularmente dura con varios puntos del país presa de una oleada de fuegos simultáneos.

En cuanto al número de hectáreas destruidas por las llamas en territorio nacional desde el pasado 1 de enero, 265.457, este supera también a las 189.379 hectáreas registradas durante los mismos meses el año previo.

Las estimaciones difundidas cada semana por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno. No obstante, estas no coinciden con los datos que suministra por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De hecho, la última cifra aportada por esa cartera el pasado día 11 apunta a 226.391,64 hectáreas forestales afectadas desde el inicio del año, frente a las 140.000 en el mismo periodo de 2025. El Miteco también revela que se han registrado 43 grandes incendios forestales en 2026, frente a los 24 identificados en el mismo periodo de 2025.

Durante los últimos días, los servicios de extinción han trabajado en este país en varios focos que continúan hoy activos. Los que más preocupan ahora son los incendios forestales de Niebla (Huelva) o el de Riglos (Huesca), que contribuyen a agrandar el terreno quemado en territorio nacional.

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