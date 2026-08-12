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España

El juez de Madrid que investigaba a Leire Díez deja el caso a la Audiencia Nacional

Efe
12/08/2026 14:42
Leire Díez sale de los juzgados
Leire Díez sale de los juzgados
EFE
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El juez de Madrid Arturo Zamarriego, que investigaba desde hace un año a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, ha aceptado inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Pedraz, que se encarga de investigar posibles delitos contra las instituciones del Estado cometidos por Díez y otros, pidió asumir la causa entera, solicitud a la que accede el juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid con el visto bueno del fiscal.

Zamarriego estaba pendiente de que se aportase a la causa una grabación del fiscal Ignacio Stampa antes de pronunciarse sobre la competencia, pero, a instancias del fiscal, ha decidido no esperar a esa prueba y cerrar su instrucción para que la asuma Pedraz, según las resoluciones a las que ha tenido acceso EFE.

El juez de Plaza de Castilla comenzó a investigar en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios.

A su juicio, hay indicios de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el ya mencionado delito contra las instituciones del Estado.

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