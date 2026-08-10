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España

Ocho familias de los catorce muertos en el fuego mortal de Los Gallardos ejercen la acusación

Efe
10/08/2026 16:05
Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar
Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar
Carlos Barba (Efe)
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La justicia ha otorgado la condición de acusación particular a los familiares de ocho de las catorce personas que perdieron la vida en el devastador incendio forestal originado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha formalizado la personación de estos allegados en la causa, tras el trámite de ofrecimiento de acciones legales que se llevó a cabo el pasado viernes.

De las ocho familias que ya han sido reconocidas oficialmente como parte perjudicada, tres formalizaron el trámite acudiendo presencialmente a las dependencias judiciales de Vera, mientras que las cinco restantes lo hicieron mediante videoconferencias desde diferentes lugares de Europa, dada la nacionalidad extranjera de la mayoría de las víctimas mortales.

BÉDA (ALMERÍA) (ESPAÑA), 11/07/2026.- Vista del área calcinada en el municipio almeriense de Béda . La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos. EFE/Carlos Barba

Los hijos de las víctimas del fuego mortal de Los Gallardos exigen investigar la falta de avisos

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Asimismo, el TSJA ha precisado que la personación de un noveno caso tuvo que ser aplazada a solicitud del abogado del interesado.

La activación de estos expedientes ha sido posible gracias a las diligencias previas iniciadas cuando los familiares presentaron denuncias por la desaparición de sus allegados ante la Guardia Civil.

Fueron los agentes del instituto armado quienes llevaron a cabo las comprobaciones necesarias para confirmar la identidad de los denunciantes y acreditar su grado de parentesco con los fallecidos, un paso indispensable para que el órgano judicial pudiera efectuar el ofrecimiento de acciones.

Núñez Feijóo (i) y Juanma Moreno (d), durante su visita al puesto de mando del incendio de Los Gallardos, este lunes

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El resto de los afectados podrán sumarse a la causa y ejercer la acusación en cualquier momento en cuanto lo soliciten formalmente y acrediten debidamente su condición de familiares.

Este avance en la vía judicial se produce un mes después de que el incendio, que avanzó a 128 metros por minuto y arrasó 5.200 hectáreas, acabara con la vida de catorce personas y dejara a otros tres heridos graves ingresados en el Hospital Virgen del Rocío.

En sus comparecencias del pasado viernes a las puertas de los juzgados, varios hijos de los fallecidos exigieron una investigación exhaustiva, denunciando que las víctimas no recibieron alertas preventivas ni tiempo suficiente para evacuar sus domicilios ante el rápido avance de las llamas.

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