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España

La Xunta acudirá al reparto de menores migrantes pero rechaza “normalizar” la “avalancha”

Rueda insiste en que Galicia “seguirá siendo solidaria”, aunque exige “procedimiento, planificación y recursos económicos”

Ep
10/08/2026 16:53
Fabiola García y Alfonso Rueda conversan con los periodistas
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EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que el Gobierno gallego prevé participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, aunque ha remarcado que su postura es que no se puede “normalizar” lo sucedido en Ceuta, que ha definido como “una avalancha”, y que “la única acción” del Gobierno sea “la distribución” entre comunidades.

En declaraciones a los medios en Marín , Rueda ha ratificado que Galicia estará representada en la sectorial del jueves y ha alegado que cuando no ha participado en este tipo de encuentros es “o bien porque hay un plantón del ministro (en reuniones con titulares de consejerías) o porque no hay ningún tipo de orden del día”.

En este caso, sin embargo, ha precisado que la situación es distinta (se trata de una comisión técnica) y la Xunta, “en principio”, participará. De hecho, ha apuntado que hay un punto en el orden del día que es “aprobar una dotación económica para Ceuta, para hacer frente ahora mismo a la situación que tienen, que nos parece absolutamente justo y lógico”. “Esperemos que el Ministerio no venga con otro tipo de sorpresas, como ha hecho a veces”, ha apostillado.

Así, ha reiterado que la Xunta participará en el encuentro “con la lealtad” de ser convocados a una reunión a manifestar su postura, que ha resumido en que, aunque Galicia “siempre fue y seguirá siendo solidaria”, quiere “planificación y recursos autonómicos”.

También ha advertido que “no se puede normalizar esta situación, que se produzca una avalancha como la que tuvo lugar días pasados en Ceuta, que el Gobierno lo dé por normal y que la única acción que tome sea distribuirlo entre las comunidades”.

"No soy un ententido en Vox, afortunadamente"

Preguntado sobre las manifestaciones de Vox y la postura de gobiernos en los que está el partido que dirige Santiago Abastal, que han situado la aceptación de menores migrantes como línea roja, Rueda ha defendido que él habla “en nombre de la Xunta” y ha enfatizado que gobierna con mayoría absoluta y sin depender de socios.

“No soy un entendido en Vox, afortunadamente”, ha remarcado, para agregar que él explicita la postura del Gobierno de Galicia, mientras que en el caso de otras autonomías deben ellas dar las explicaciones que consideren convenientes”.

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