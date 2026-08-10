Defensa ordena cancelar los permisos a los militares en Ceuta a partir del 13 de agosto

Imagen de un vehículo de Policía Militar en Ceuta EFE

La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General de Ceuta y a la que ha tenido acceso EFE, establece que estos casos excepcionales tendrán que estar "debidamente justificados y autorizados" por el jefe de la unidad correspondiente, que podrá conceder una autorización para continuar con el permiso.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha explicado en declaraciones a EFE que esta orden implica que todos los efectivos que estaban disfrutando de sus vacaciones en la península o en otro país tienen que volver, mientras que los "casos excepcionales" quedan a criterio del jefe de la unidad.

Desde la ATME relacionan esta orden con "la grave situación" vivida en la ciudad autónoma tras la entrada masiva la semana pasada de 72.000 personas desde Marruecos y ante una posible nueva entrada multitudinaria el próximo sábado, día 15, para la que se han detectado llamamientos a través de redes sociales.

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Según la asociación, hay miles de efectivos destinados en Ceuta ya que se trata de una ciudad "muy militarizada", repartidos en diferentes unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3 o el regimiento de Ingenieros.

Gómez ha defendido que la asociación entiende esta decisión desde la "responsabilidad" de su trabajo pero piden pensar en "el día de después" y se pregunta si el Ministerio de Defensa va a compensar a los militares afectados por los gastos de transporte o alojamiento perdidos por tener que interrumpir sus vacaciones.

"Tenemos compañeros sudamericanos que están en las Fuerzas Armadas y llevan ahorrando durante todo el año para pagarse un billete e irse con su familia 10, 15 días... ¿Qué ocurre con ellos?", ha lamentado el presidente de la asociación, que espera que haya cierta flexibilidad y se aplique la excepcionalidad para este tipo de casos.

Sobre el estado de los miles de efectivos que prestan servicio estos días en Ceuta, el presidente de ATME ha señalado que están "muy preocupados" porque aún hay miles de inmigrantes que permanecen en la ciudad en situación de calle.

Para atender estas circunstancias de excepcionalidad y, además, hacer su trabajo habitual, están haciendo jornadas "muy potentes", con 8 horas patrullando, 8 horas de descanso y otras 8 horas de alerta en las que tienen que estar en el cuartel, lo que les está llevando a un "desgaste enorme".

Gómez ha defendido el trabajo de estos efectivos y ha explicado que estos están "ayudando" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre cumpliendo con la legalidad y poniendo a los inmigrantes a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local: "Nuestros militares no ponen a nadie en la frontera y los echan a Marruecos", ha recalcado.