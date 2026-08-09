Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Miles de ceutíes exigen respuesta a España y Europa en una multitudinaria manifestación este domingo 

Bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde" comenzaron a concentrarse a las 20.00 horas

Efe
09/08/2026 21:54
Miles de ceutíes se concentraron este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde", para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Miles de ceutíes se concentran, este domingo, en la plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación 
EFE/ Reduan Dris
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Miles de ceutíes han salido este domingo a la calle en una multitudinaria manifestación para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa esta ciudad española situada en el norte de África tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Más de 10.000 según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora.

Los convocantes indicaron que no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino.

CEUTA, 30/07/2026.- Imagen de personas escapando este jueves de las fuerzas antidisturbios marroquies que han desalojado a las masas que se encontraban cerca de la frontera con Ceuta. EFE / Mohamed Siali.

El hallazgo de otro cadáver eleva a 83 los fallecidos tras la entrada masiva en Ceuta

Más información

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

La concentración ha tenido como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes han coreado en distintos momentos consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” (en alusión al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez) acompañado de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

El momento central de la movilización ha sido la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria.

Varios jóvenes se lavan en una calle de Ceuta

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir

Más información

El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia.

El documento ha descrito la situación actual como “extraordinariamente crítica” y ha denunciado que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada” ante la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y las dificultades de seguridad que afronta la ciudad.

Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos han pedido medios humanos y materiales suficientes, una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

Más información

La movilización ha concluido con un llamamiento a las autoridades para que actúen con “responsabilidad, compromiso y respuestas”, a la sociedad española para que muestre su solidaridad y a los propios ceutíes para que mantengan la serenidad, la confianza y la unidad.

El pasado 30 de julio entraron irregularmente a Ceuta, principalmente a nado, unas 72.000 personas procedentes de Marruecos, de las que 70.000 han retornado a su país según el Gobierno español.

Al menos 83 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, mientras que Marruecos elevó a 14 las personas que perdieron la vida en territorio marroquí y a 236 los heridos. Algunas ONG aumentan la cifra total de muertos a 141, incluyendo también a la otra ciudad norteafricana española, Melilla

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Sanedrín Betanceiro, con Dario Amor, en el centro de la imagen

El empresario Darío Amor, invitado de la nueva tertulia organizada por el ‘Sanedrín Betanceiro’
Lucía Tenreiro
Encuentro en Xabriño con motivo del Día da Bici de Curtis 2026

El Día da Bici de Curtis reúne a más de un centenar de aficionados en el entorno de San Roque de Xabriño
Lucía Tenreiro
Miles de ceutíes se concentraron este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde", para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Miles de ceutíes exigen respuesta a España y Europa en una multitudinaria manifestación este domingo
EFE
Sin título-1

Esta imagen de un guardia civil rescatando a un bebé en el mar es real, pero no es actual
Info Veritas