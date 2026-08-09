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España

Italia ve "desproprocionada" la reacción de Sánchez a sus controles e insiste en proteger sus fronteras

Europa Press
09/08/2026 15:39
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani 
Archivo El Ideal Gallego 
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El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha tachado de "desproporcionada" la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de restablecer controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, en lo que describió como una "represalia" a la suspensión italiana del acuerdo Schengen con España; circunstancia que, ha apuntado Tajani, espera revertir cuando termine "el peligro" que representa una presunta segunda incursión masiva en Ceuta desde Marruecos, el próximo 15 de agosto.

En una entrevista al diario 'La Stampa', Tajani ha defendido la decisión inicial del Gobierno italiano como una medida de prevención contemplada en los tratados ante la "extraordinaria" situación que vivió Ceuta la semana pasada, cuando decenas de miles de personas entraron desde el norte de Marruecos atravesando el espigón del Tarajal. Decenas de ellas murieron ahogadas.

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A juicio de Tajani, el verdadero peligro para Italia era el que representaban las personas no marroquíes, procedentes del África subsahariana que cruzaron a Ceuta y que, muy probablemente a su juicio, tendrían como siguiente destino el territorio italiano "porque es el más expuesto". El ministro de Exteriores ha añadido que ese colectivo "supone una amenaza yihadista".

A ello se le suma un llamamiento formulado en redes sociales, según le consta al Gobierno español -como apuntó el pasado jueves el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez- que invita a una nueva incursión dentro de seis días; una fecha que Roma tiene marcada en rojo.

"Existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto: no levantar nuestra medida es una precaución, pero esperamos hacerlo pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido", ha afirmado Tajani.

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De ahí que Tajani, quien ha insistido en que Italia ha actuado en todo momento "conforme a los tratados de la Unión Europea", haya lamentado la medida de Sánchez, "quien reaccionó de forma desproporcionada" y cuya política de "todos entran y se regularizan" transmite "un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos"; preocupación que, a su juicio, "comparte toda Europa". "Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable", ha apostillado, "es la reacción de España", que "no ha sido tan vigilante como debería" en tema fronterizo.

Por lo tanto, Tajani ve necesario "poner orden" y resolver una discrepancia que en modo alguno representa un conflicto con España completamente exagerado a su juicio. "Qué fácil es dramatizar: no hemos roto relaciones diplomáticas", ha manifestado el ministro de Exteriores.

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Tajani ha insistido en que su país no tiene nada "en contra de España", pero por la parte española "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo", pero "¿podemos decir, en cambio, que algo ha fallado, dadas las imágenes de Ceuta y las 100.000 personas huyendo de Marruecos?".

El ministro de Exteriores italiano se ha mostrado convencido de que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y de su comisario de Migración, Magnus Brunner quien, con sus mensajes sobre la crisis, "recuerda a España sus responsabilidades, porque la forma en que afronten esta crisis debe tener en cuenta la necesidad de impedir la llegada de inmigrantes indocumentados a la Unión Europea".

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