Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir

Efe
09/08/2026 11:57
Varios jóvenes se lavan en una calle de Ceuta
Varios jóvenes se lavan en una calle de Ceuta
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Nacional ha ejecutado siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y a los que les constaban procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

La última de estas expulsiones se ha llevado a cabo este sábado por el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un delito de allanamiento de morada, después de que accediera sin autorización a una vivienda del centro de la ciudad y se acostara en la cama del matrimonio que residía en ella.

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

Más información

El hombre, que tenía además decretada una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después de abandonar la vivienda por el balcón al advertir la presencia de los moradores.

Una patrulla policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia lo interceptó y lo detuvo. Tras la instrucción de diligencias pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del territorio nacional, que se materializó este sábado con su entrega en la frontera del Tarajal.

Con esta actuación, la Jefatura Superior sitúa en siete el número de expulsiones judiciales ejecutadas desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, dentro de las actuaciones policiales desarrolladas en los últimos días para hacer frente a la situación generada en la ciudad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Varios jóvenes se lavan en una calle de Ceuta

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir
EFE
Vista del incendio forestal en Niebla

El fuego de Niebla vive una noche "un poco más favorable"
EFE
Dos personas jugando a Pokemon Go en uno de los eventos de este año por su décimo aniversario

Game Over | 30 años para hacerse con todos
Óscar Ulla
La cetárea de San Roque

La nueva terraza junto a la playa con marisco cien por cien coruñés, fresquísimo y barato
Julia Nóvoa